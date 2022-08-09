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Kode Redeem PUBG Mobile 9 Agustus 2022, Free Ribuan UC dan Silver Fragments

Berikut kode redeem PUBG Mobile terbaru hari ini, Selasa (9/8/2022) yang masih valid.
Restu Wahyuning Asih
Restu Wahyuning Asih - Bisnis.com 09 Agustus 2022  |  13:29 WIB
Kode Redeem PUBG Mobile 9 Agustus 2022, Free Ribuan UC dan Silver Fragments
Kode redeem PUBG Mobile terbaru hari ini

Bisnis.com, SOLO - Tukarkan kode redeem gim PUBG Mobile yang telah disediakan untuk mendapatkan item-item pendukung secara gratis.

Nantinya, apabila berhasil, hadiah akan dikirimkan melalui mail di dalam PUBG Mobile.

Adapun caranya, langkah pertama ialah membuka laman PUBG Mobile Redemption Center Rewards Redemption di www.pubgmobile.com.

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Kemudian, masukkan Character ID pemain dan tuliskan kode redeem PUBG Mobile dalam kotak Redemption Code.

Setelah itu, Masukkan Verification Code. Lalu, klik tombol Redeem.

Akan tetapi, perlu diingat bahwa setiap kode redeem memiliki limit waktu. Jadi, segera klaim sebelum kode invalid.

Kode redeem PUBG Mobile 9 Agustus 2022:

BBKTZEZET8
EKJONARKJO
DKJU10GTDSM
DKJU8LMBPY
UCBYSD800
PGHZDBTFZ95U

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PUBG Kode Redeem PUBG
Editor : Restu Wahyuning Asih
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