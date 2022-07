Ini 6 Cara Menyembunyikan Status Online di WhatsApp Terbaru

Bisnis.com, JAKARTA – WhatsApp yang merupakan aplikasi pesan singkat populer, kembali akan menambahkan fitur baru untuk meningkatkan kenyamanan penggunanya, seperti salah satunya adalah fitur sembunyikan status online. Untuk itu simak ulasan berikut ini tentang bagaimana cara menyembunyikan status online di WhatsApp.

Dikutip WABetaInfo, Selasa (26/7/2022), nama dari fitur terbaru ini adalah mode stealth, dengan mode ini diharapkan pengembang aplikasi sebagai peningkatan pelayanan privasi dari WhatsApp agar penggunanya dapat meminimalisir gangguan atau menghilangkan rasa cemas dari penguntit.

Namun, hingga kini fitur mode stealth ini masih belum bisa digunakan penggunanya lantaran masih dalam tahap pengembangan.

Akan tetapi untuk Anda yang menantikan fitur ini tidak perlu khawatir, karena mode Stealth akan hadir dalam update terbaru aplikasi dalam seri 2.22.16 sedangkan saat ini aplikasi WhatsApp terbaru masih berada di seri 2.22.15.

Sembari menunggu fitur ini secara resmi keluar, Anda dapat mengetahui terlebih dahulu cara menyembunyikan status di pembaruan aplikasi WhatApp mendatang, sebagai berikut :

Cara Sembunyikan Status Online di WhatsApp

1. Klik ikon tiga titik di kanan atas.

2. Klik opsi Privasi.

3. Klik opsi Last seen atau Terakhir dilihat

4. Pilih opsi Nobody atau Tidak seorang pun

5. Terakhir pada opsi bagian “Who can see when I’m online” atau “Siapa saja yang bisa melihat saya online”

6. Pilih opsi “Same as last seen”

Artinya, fitur terbaru ini terdapat pada tahap nomor lima di tahapan diatas, dengan memilih opsi ‘Same as last seen’ maka orang yang dapat melihat status online Anda akan mengacu pada pilihan dalam siapa saja yang bisa melihat status “Last seen” Anda.

Misalnya, Anda memilih opsi “Nobody” atau “Tidak seorang pun”, berarti Anda memilih tidak seorangpun yang dapat melihat status online Anda.

Terakhir, untuk informasi pembaruan ini. WABetaInfo menjanjikan akan langsung memberikan informasi pembaruan WhatsApp apabila sudah keluar dan akan diulas dalam situs web wabetaInfo.com.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :