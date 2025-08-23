Fakta-fakta Black Moon Alias Bulan Hitam, Muncul Akhir Pekan Ini

Bisnis.com, JAKARTA - Fenoman bulan hitam atau black moon akan muncul pada 23 dan 24 Agustus akhir pekan ini.

Disebutkan, pada saat fenoman tersebut terjadi, bulan akan terlihat gelap dan tidak akan terlihat oleh manusia di bumi.

"Bulan hitam", fenomena langka yang terjadi selama fase bulan baru dalam siklus bulan, akan terjadi akhir pekan ini. Namun, jangan terlalu berharap, kata para ilmuwan, karena secara teknis fenomena ini tidak akan terlihat.

Dilansir dari NPR, berikut fakta-fakta black moon pekan ini

1. Apa itu Black Moon

Ketika bulan hampir berada di antara Bumi dan matahari, satu sisi bulan menghadap matahari, dan sisi tersebut diterangi, tetapi sisi yang dilihat Bumi gelap. Inilah yang disebut fase bulan baru dalam siklus bulan ketika bulan tidak terlihat di malam hari.

Selama fase ini, sisi bulan yang diterangi tidak hanya membelakangi Bumi, tetapi juga berada di langit pada siang hari dan terbit serta terbenam bersamaan dengan matahari, menurut NASA. Bulan terkunci secara gravitasi dengan Bumi, artinya kita selalu melihat sisi bulan yang sama dari Bumi.

2. Tidak bisa dilihat dari bumi

Karena bagian bulan yang diterangi akan membelakangi Bumi, dan bulan terbit serta terbenam bersama matahari, bulan tidak akan terlihat di langit malam.

Para ilmuwan mengatakan bahwa Bulan Bumi pernah mengalami periode ketika ia sangat mirip dengan Io, bulan Jupiter yang penuh dengan aktivitas vulkanik.



Namun, ini adalah kesempatan bagus untuk mengamati bintang dan melihat Nebula Dumbbell (M27), yang dikenal karena bentuknya yang seperti halter, yang dapat dilihat dengan teleskop di antara bintang Altair dan Deneb, menurut NASA.

3. Waktu kemunculan

Pada tahun 2025, Bulan Hitam akan terjadi sesuai skenario "musiman". Selama musim panas, antara titik balik matahari musim panas pada 21 Juni dan ekuinoks musim gugur pada 22 September, alam akan memberi kita empat bulan baru, bukan tiga.

Peristiwa ini akan terjadi pada 23 Agustus, tepat dua minggu setelah bulan purnama Agustus, yang juga dikenal sebagai Bulan Sturgeon. Puncak fenomena ini, yaitu momen kegelapan maksimum, akan terjadi pada pukul 06.06 UTC. Bagi penduduk Ukraina, ini akan terjadi pada pukul 09.06 waktu Kyiv.

4. Black moon selanjutnya

Bulan hitam berikutnya diperkirakan akan terjadi pada 31 Agustus 2027, menurut Space.com. Bulan baru ini akan menjadi fase bulan baru kedua dalam satu bulan kalender.