Link Live Streaming Playoff MSC 2022 Mobile Legends: RRQ Hoshi vs Evos SG

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut link live streaming babak playoff MSC 2022 Mobile Legends, Indonesia diwakili oleh RRQ Hoshi.

Babak playoff MSC 2022 Mobile Legends 2022 digelar hari ini, Selasa (14/6/2022), di Malaysia.

Satu wakil dari Indonesia akan berlaga di playoff MSC 2022 yakni RRQ Hoshi, juara MPL ID Season 9.

RRQ memuncaki klasemen grup A setelah menang atas IDONOTSLEEP dan imbang melawan Omega Esports.

Di babak playoff upper bracket, RRQ akan menantang Evos SG yang menjadi runner-up Grup D. Evos SG menang atas Impunity KH dan kalah dari Orange Esports.

Sayang, langkah RRQ ke babak playoff MSC 2022 tidak diikuti satu wakil Indonesia lainnya yakni Onic Esports.

Onic harus gugur di fase grup setelah kalah dari Falcon dan imbang melawan Todak.

Pertandingan RRQ Hoshi vs Evos SG akan digelar malam nanti pukul 18.30 WIB. Format pertandingan playoff MSC 2022 adalah Best of 3, artinya tim yang lebih dulu meraih dua kemenangan akan melaju ke babak selanjutnya.

Sementara tim yang kalah pada babak ini akan masuk ke lower bracket bersama tim-tim yang kalah lainnya.

Link Live Streaming MSC 2022 Mobile Legends

