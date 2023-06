Jadwal MSC 2023: RSG vs Burn X Flash, Blacklist vs Fireflux

Bisnis.com, SOLO - Berikut jadwal MSC (Mobile Legends: Bang Bang Southeast Asia Cup) 2023. Tak ada wakil Indonesia yang main hari ini.

Hari ini, Kamis (15/6/2023), turnamen MSC 2023 akan memasuki babak playoff setelah merampungkan fase grup.

Drawing playoff MSC 2023 juga sudah dilakukan, dengan mempertemukan tim juara grup melawan runner-up grup lain.

Hasilnya, RSG Slate SG (juara Grup B) akan menghadapi Burn X Flash (runner-up Grup C), kemudian Blacklist International (juara Grup D) melawan Fireflux Impunity (runner-up Grup A).

Ada pula laga Echo Filipina (juara Grup A) kontra Todak Malaysia (runner-up Grup D), terakhir ada derby Merah Putih antara Onic Esports (juara Grup C) melawan Evos Legends (runner-up Grup B).

Babak playoff akan dibagi dalam dua hari yakni Kamis (15/6/2023) dan Jumat (16/6/2023). Tim Indonesia akan bertanding pada hari kedua.

Pada hari pertama alias hari ini, akan ada dua pertandingan yakni RSG vs Burn X Flash dan Blacklist vs Fireflux.

Dilihat dari kiprah di fase grup, RSG lebih meyakinkan ketimbang wakil tuan rumah. Tim Singapura itu bisa membekuk Fenix Esports dan Evos dengan skor 2-0.

Adapun Burn X Flash menjadi runner-up karena sempat dikalahkan oleh Onic Esports pada laga pertama di fase grup.

Sementara itu Blacklist juga tampil perkasa dengan menggilas Team Occupy dan Todak dengan skor 2-0 di fase grup.

Di sisi lain, Fireflux harus menderita kekalahan dari Echo untuk menghuni posisi runner-up Grup A.

Babak playoff MSC 2023 akan menggunakan format Best of Five. Artinya, tim yang meraih tiga poin lebih dulu akan menjadi pemenang.

Berikut jadwal playoff MSC 2023:

