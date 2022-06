Jadwal Fase Grup MSC 2022 Mobile Legends: RRQ dan Onic Wakili Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA - Turnamen Mobile Legends: Bang Bang level Asia Tenggara bertajuk MSC 2022 akan digelar pada pertengahan Juni, berikut jadwalnya.

Mobile Legends Southeast Asia Cup (MSC) 2022 akan bergulir mulai 11 Juni mendatang.

Turnamen MSC 2022 akan diikuti oleh tim-tim dari tujuh negara Asia Tenggara yakni Indonesia, Filipina, Singapura, Malaysia, Kamboja, Thailand, dan Myanmar.

MSC 2022 rencananya akan digelar offline di Kuala Lumpur, Malaysia, selama sembilan hari. Artinya, turnamen ini akan berakhir pada 19 Juni mendatang.

Total hadiah yang diperebutkan di MSC 2022 sebesar 300 ribu dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp4,5 miliar.

Peserta MSC 2022 merupakan tim-tim terbaik yang didapat dari kompetisi Mobile Legends Premier League (MPL) di regional setempat.

Indonesia mengirimkan dua wakil di MSC 2022 yakni RRQ Hoshi yang menjadi juara MPL ID Season 9 dan Onic Esports yang finis sebagai runner-up.

Onic Esports masuk Grup A MSC 2022 bersama Todak (Malaysia) dan Falcon (Myanmar).

Sementara RRQ Hoshi menghuni Grup C bersama I Do Not Sleep (Thailand), dan Omega (Filipina).

Format pertandingan di fase grup MSC 2022 ini adalah Best of Two (BO2). Tim yang meraih kemenangan sempurna 2-0 akan mendapatkan poin 2. Sementara hasil seri mendapatkan poin 1 dan kalah 0. Dua tim terbaik dari masing-masing grup akan lolos ke babak playoff.

Daftar Grup MSC 2022

Grup A

Todak (Malaysia)

Falcon (Myanmar)

Onic Esports (Indonesia)

Grup B

RSG PH (Filipina)

See You Soon (Kamboja)

RSG SG (Singapura)

Grup C

RRQ Hoshi (Indonesia)

I Do Not Sleep atau IDNS (Thailand)

Omega (Filipina)

Grup D

Impunity (Kamboja)

Orange Esports (Malaysia)

Evos SG (Singapura)

Jadwal MSC 2022

Sabtu (11/6/2022)

11.00 WIB: Todak MY vs Falcon Esports

12.30 WIB: RSG PH vs See You Soon

14.00 WIB: Falcon Esports vs Onic Esports

15.30 WIB: See You Son vs RSG SG

17.00 WIB: Onic Esports vs Todak MY

18.30 WIB: RSG SG vs RSG PH

Minggu (12/6/2022)

11.00 WIB IDNS vs Omega PH

12.30 WIB: Orange Esports vs Impunity KH

14.00 WIB: RRQ Hoshi vs IDNS

15.30 WIB: EVOS SG vs Orange Esports

17.00 WIB: Omega PH vs RRQ Hoshi

18.30 WIB: Impunity KH vs EVOS SG

