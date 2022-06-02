10 Kode Redeem PUBG Mobile 2 Juni 2022 Terupdate, Dapat Senjata M4A1

Bisnis.com, SOLO - Ada cara untuk mendapatkan item-item pendukung gim PUBG Mobile secara gratis, yakni dengan menukarkan kode redeem yang telah disediakan.
Nantinya, apabila berhasil, hadiah akan dikirimkan melalui mail di dalam PUBG Mobile.
Adapun caranya, langkah pertama ialah membuka laman PUBG Mobile Redemption Center Rewards Redemption di www.pubgmobile.com.
Kemudian, masukkan Character ID pemain dan tuliskan kode redeem PUBG Mobile dalam kotak Redemption Code.
Setelah itu, Masukkan Verification Code. Lalu, klik Klik tombol Redeem.
Kode redeem PUBG Mobile 2 Juni 2022:
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