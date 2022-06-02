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10 Kode Redeem PUBG Mobile 2 Juni 2022 Terupdate, Dapat Senjata M4A1

Klaim kode redeem PUBG Mobile terbaru hari ini, Kamis (2/6/2022), di bawah ini untuk mendapat hadiah spesial.
Restu Wahyuning Asih
Restu Wahyuning Asih - Bisnis.com 02 Juni 2022  |  08:09 WIB
Kode redeem PUBG Mobile hari ini terbaru - Krafton
Kode redeem PUBG Mobile hari ini terbaru - Krafton

Bisnis.com, SOLO - Ada cara untuk mendapatkan item-item pendukung gim PUBG Mobile secara gratis, yakni dengan menukarkan kode redeem yang telah disediakan.

Nantinya, apabila berhasil, hadiah akan dikirimkan melalui mail di dalam PUBG Mobile.

Adapun caranya, langkah pertama ialah membuka laman PUBG Mobile Redemption Center Rewards Redemption di www.pubgmobile.com.

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Kemudian, masukkan Character ID pemain dan tuliskan kode redeem PUBG Mobile dalam kotak Redemption Code.

Setelah itu, Masukkan Verification Code. Lalu, klik Klik tombol Redeem.

Kode redeem PUBG Mobile 2 Juni 2022:

L1CM ZVNN SVTZ
2SDU UT8I AAP6
0NRI HQWJ TMO8
OM5U 9QAC CL7F
GKG3 8QV0 XCMV
78VG QUZ7 EB9U
225K 3M6Y 6LW0
ZN7J O7F7 OFAE
IJ1J X5ZV QQAD

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PUBG Kode Redeem PUBG
Editor : Restu Wahyuning Asih
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