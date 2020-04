Rilis Gim The Last of Us Part II Kembali Ditunda

Bisnis.com, JAKARTA - Sony mengumumkan bahwa gim Naughty Dog's The Last of Us Part II akan dirilis pada 19 Juni 2020, karena pandemi COVID-19

Mengutip melalui The Verge, sebelum itu, gim ini telah dijadwalkan untuk rilis pada 29 Mei 2020. Adapun, jadwal rilis tersebut sebenarnya juga telah ditunda.

"Ketika kita mulai melihat kemudahan dalam lingkungan distribusi global, saya senang mengkonfirmasi bahwa The Last of Us Part II akan tiba pada 19 Juni," kata Hermen Hulst, kepala studio studio Sony di seluruh dunia, dalam sebuah pernyataan yang dikutip, Selasa (28/4/2020).

Jika Anda mengantisipasi The Last of Us Part II, Anda harus menyadari bahwa dugaan spoiler dan klip dari permainan muncul di Internet selama akhir pekan.

"Sangat mengecewakan melihat rilis dan berbagi cuplikan pra-rilis dari pengembangan. Kami tidak menautkan ke cakupan kebocoran jika Anda ingin menghindari spoiler,” kata Naughty Dog dalam tweetnya.

Sony juga mengumumkan bahwa Ghost of Tsushima, eksklusif PS4 aksi-petualangan mendatang Sucker Punch yang berlangsung di Jepang feodal, akan dirilis pada 17 Juli, penundaan kecil dari peluncuran aslinya 26 Juni.

“Ada beberapa sentuhan akhir yang perlu diterapkan dan bug untuk dihilangkan. Jadi kami akan memanfaatkan beberapa minggu ini dengan baik,” kata Sucker Punch dalam tweetnya.

