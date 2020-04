Tujuh Jenis Aplikasi yang Cocok Buat Ngabuburit

Bisnis.com, JAKARTA - Ramadan tahun ini terasa berbeda karena masyarakat tetap berada di rumah menyusul kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) guna memutus rantai penyebaran virus corona.



Hal ini itu membuat kegiatan mengabuburit untuk menunggu adzan Maghrib menjelang berbuka puasa yang biasanya dilakukan dengan mencari takjil atau hanya sekadar berjalan-jalan, saat ini tidak dapat dilakukan.



Meski begitu, kegiatan mengabuburit tetap bisa dilakukan di rumah saja dengan memanfaatkan berbagai aplikasi ponsel. Berikut tujuh macam aplikasi yang bisa digunakan sambil menunggu waktu berbuka puasa.





1. Aplikasi teman ibadah



Jika Anda ingin mengisi waktu menjelang berbuka puasa dengan mengaji dan belajar agama, maka aplikasi pendidikan Cakap bisa menjadi pilihan. Aplikasi ini juga memiliki fitur Awadah Dakwah, dengan pendakwah antara lain Habib Ali Bahar, DR. KH Lukman Hakim, KH Fathir Hambali dan Gus Yusron.



Pengguna bisa bertanya langsung kepada pendakwah lewat fitur chat sampai memberikan infak jika ingin berdonasi lewat aplikasi tersebut.



Ada pula aplikasi Umma yang saat ini memiliki program One Day One Juz melalui fitur Klinik Tahsin Baca Qur'an di dalam aplikasi. Caranya, kirim video rekaman saat sedang membaca AL-Qur'an, ustaz di Umma akan memberikan evaluasi.





2. Aplikasi media sosial



Menjelang berbuka puasa juga menjadi waktu yang tepat untuk bersilaturahmi dengan teman dan keluarga. Anda dapat menanyakan kabar puasa hari ini atau hanya sekadar bertanya menu buka puasa lewat media sosial.



Untuk membuat kegiatan ini menjadi lebih seru, Instagram telah merilis AR Filter Ramadhan bertema "Rayakan di Instagram." Melalui peluncuran AR Filter ini, Instagram ingin mengajak para pengguna untuk tetap bisa mengekspresikan diri, berbagi kebaikan, bersilaturahmi secara virtual dan menjalankan tradisi Ramadhan dengan cara yang mudah dan menyenangkan.



Tidak hanya itu, Instagram juga punya serangkaian sesi Instagram Live bertajuk "Ngabuburit di Instagram" bersama para selebriti dan konten kreator Tanah Air mulai 27 April hingga 3 Mei 2020.



Dalam program ini, para selebriti akan membagikan berbagai ide kegiatan ngabuburit seru selama #dirumahaja, seperti kegiatan memasak, musik, olahraga, hingga make-up. Para selebriti juga akan mengajak penonton untuk berdonasi membantu masyarakat yang terdampak COVID-19.





3. Aplikasi gim bersama teman



Bermain gim juga bisa menjadi pilihan untuk ngabuburit, terlebih jika aplikasi tersebut memungkinkan untuk dimainkan ramai-ramai bersama teman.



Aplikasi panggilan video dan game Houseparty menjadi salah satu opsi. Meski game yang dihadirkan cukup simpel, seperti menjawab pertanyaan dengan cepat dan tebak gambar, tapi terasa seru karena bisa dilakukan langsung bersama teman-teman.



Jika Houseparty dirasa terlalu "berat" karena harus melakukan panggilan video, maka aplikasi Gartic bisa menjadi opsi lain. Dalam aplikasi ini Anda juga bisa bermain tebak gambar, bedanya komunikasi dilakukan dengan chat yang tersedia di platform tersebut.



Aplikasi game lainnya yang bisa dimainkan oleh dua hingga empat orang yaitu Ludo, aplikasi papan yang dimainkan dengan dadu virtual. Selain Ludo, aplikasi game "Get Rich" juga dapat dimainkan bersama teman sambil menunggu waktu berbuka.





4. Aplikasi Streaming dan Video



Aktivitas lain yang dapat dilakukan unutk menunggu berbuka puasa adalah dengan mendengarkan podcast. Aplikasi musik streaming Spotify menyediakan berbagai podcast dengan berbagai konten dari podcaster yang dapat menemani sore hari Anda.



Menonton juga dapat menjadi aktivitas untuk ngabuburit. Sejumlah aplikasi telah menawarkan layanan streaming video antara lain Hooq, Viu, Iflix, Netflix dan MAXStream. Jika Anda enggan menonton serial tv atau film yang biasanya berdurasi cukup lama, maka Anda dapat menonton video dari kreator konten di platform Youtube.





5. Aplikasi olahraga



Menjelang berbuka puasa juga menjadi waktu yang tepat untuk berolahraga ringan. Berbagai aplikasi tersaji di Play Store jika Anda memasukkan kata kunci "Aplikasi olahraga di rumah."



Aplikasi-aplikasi tersebut umumnya memiliki latihan sistematis namun dengan gerakan ringan, seperti plank, sit-up atau push-up, tanpa alat dan dapat dilakukan di rumah.



Salah satunya, adalah "Latihan Rumahan," yang semua latihan dirancang oleh para ahli, mulai dari pemanasan dan peregangan, hingga untuk membentuk otot perut, meski hanya dilakukan beberapa menit. Aplikasi ini juga mencatat waktu latihan lengkap dengan kalori yang dikeluarkan, serta kemajuan yang dicapai pengguna.



6. Aplikasi edit foto dan video

Saat-saat menunggu waktu berbuka juga menjadi waktu yang baik untuk meningkatkan keahlian Anda dalam mengedit foto dan video.



Anda dapat mencoba aplikasi PicsArt Photo & Video Editor, FilmoraGo, Splice atau mencoba aplikasi Unfold Story Template untuk membuat editan dengan template sesuai rasio Instagram Story, yang hasilnya dapat Anda unggah di platform media sosial tersebut.





7. Aplikasi baca buku dan mewarnai

Terakhir, membaca dan mewarnai juga dapat menjadi kegiatan yang ringan dan menyenangkan sambil menunggu adzan maghrib. Anda dapat mengunduh aplikasi Colorfy yang menyediakan buku gambar untuk Anda mewarnai secara digital. Selain itu, aplikasi Storytel juga dapat Anda unduh untuk membaca e-book.

