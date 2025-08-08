Bisnis Indonesia Premium
Bill Gates Peringatkan Gen Z Bakal Sulit Cari Kerja karena AI

Restu Wahyuning Asih
 Jumat, 8 Agustus 2025 | 13:03 WIB
Ilustrasi teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) di sektor perbankan. Dok Freepik
Ringkasan Berita
  • Bill Gates memperingatkan bahwa kehadiran artificial intelligence (AI) dapat membuat Gen Z kesulitan mencari pekerjaan di masa depan.
  • Microsoft melaporkan bahwa setidaknya 40 jenis pekerjaan, termasuk jurnalistik dan penulisan, terancam oleh AI, meskipun AI lebih berfungsi untuk mengubah cara kerja daripada menggantikan pekerjaan sepenuhnya.
  • Generasi Z mengalami peningkatan kesulitan dalam mencari pekerjaan, dengan penurunan lowongan pekerjaan tingkat pemula dan meningkatnya pengangguran, sebagian besar disebabkan oleh otomatisasi AI.

Bisnis.com, JAKARTA - Kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dikhawatirkan bisa menggeser sejumlah pekerjaan di masa depan.

Dengan kehadiran AI yang bisa menggantikan sejumlah pekerjaan manusia, kesempatan para pencari kerja pun dinilai akan lebih sulit.

Generasi Z atau Gen Z diprediksi menjadi golongan yang lebih dulu terdampak dengan masalah ini.

Miliarder sekaligus pendiri Microsoft, Bill Gates, ikut mengkhawatirkan nasib Gen Z di kemudian hari. Meskipun "menyenangkan sekaligus memberdayakan", namun ia memperingatkan Gen Z untuk memanfaatkannya sejak dini.

Kepada para Gen Z yang baru lulus, ia memberikan saran untuk menerima kehadiran teknologi AI namun mempergunakannya dengan maksimal, tetapi juga jangan berharap stabilitas dalam pencarian kerja.

"Menerima [AI], dan mempelajarinya, akan sangat, sangat penting. Itu juga tidak menjamin kita tidak akan mengalami banyak dislokasi," katanya kepada CNN dikutip dari Yahoo, Jumat (8/8).

Gates kemudian memberikan masukan penting untuk para pemuda, mengatakan untuk "rasakan rasa ingin tahu, baca, dan gunakan perangkat terbaru,".

Microsoft Lapor 40 Pekerjaan Terancam AI

Baru-baru ini, Microsoft merilis laporan yang mengungkapkan bahwa setidaknya ada 40 daftar pekerjaan yang terancam oleh AI.

Beberapa pekerjaan yang terancam yakni yang berhubungan dengan karya tulis, analisis, hingga teknologi.

Dalam laporan terbarunya, Microsoft menuliskan bahwa skor keterkaitan tertinggi daftar pekerjaan yang bisa digantikan AI yakni jurnalistik, penulis, hingga ahli komputer dan matematika.

Meskipun begitu, Kiran Tomlinson, seorang peneliti senior Microsoft, mengatakan bahwa penelitian yang dilakukan ini bertujuan menyoroti bahwa teknologi AI dapat mengubah cara kerja, bukan mengambil atau menggantikan pekerjaan.

"Penelitian kami menunjukkan bahwa AI mendukung banyak tugas, terutama yang melibatkan penelitian, penulisan, dan komunikasi, tetapi tidak menunjukkan bahwa AI dapat sepenuhnya melakukan satu pekerjaan. Seiring dengan percepatan adopsi AI, penting bagi kita untuk terus mempelajari dan lebih memahami dampak sosial dan ekonominya," ujar Tomlinson.

Gen Z Paling Sulit Cari Kerja karena AI

Generasi Z dinilai semakin jenuh mencari pekerjaan, karena banyaknya penolakan yang diterima dalam beberapa waktu terakhir.

Para pelamar yang frustrasi mengeluh di TikTok tentang banyaknya email penolakan yang mereka terima dari perusahaan dan mengungkapkan kekhawatiran bahwa pekerjaan terasa kacau.

Data terbaru mendukung hal ini, di mana lowongan pekerjaan tingkat pemula di AS secara keseluruhan menurun sekitar 35% sejak Januari 2023. Hal ini juga dipengaruhi otomatisasi oleh AI yang berdampak besar.

Survei terbaru menemukan 49% pencari kerja Generasi Z AS percaya bahwa AI telah mengurangi nilai gelar mereka.

Sementara itu, tingkat pengangguran lulusan perguruan tinggi baru-baru ini telah naik di atas 6% selama 12 bulan terakhir yang berakhir pada bulan Mei, sementara tingkat pengangguran nasional secara keseluruhan berkisar di sekitar 4%.

AI pun disebut dengan mudah menggantikan pekerjaan tingkat pemula (entry level) yang kini sudah mulai terasa di semua industri.

