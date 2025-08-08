Bisnis Indonesia Premium
Daftar 40 Pekerjaan yang Siap Diganti AI, Ada Punyamu?

Restu Wahyuning Asih
Restu Wahyuning Asih
 Jumat, 8 Agustus 2025 | 12:34 WIB
Ilustrasi Artificial intelligence/Alibaba Cloud
Ilustrasi Artificial intelligence/Alibaba Cloud
Ringkasan Berita
  • Kecerdasan buatan (AI) berpotensi menggantikan 40 jenis pekerjaan, termasuk jurnalistik, penulis, dan ahli komputer, menurut laporan Microsoft yang dikutip oleh Fortune.
  • AI dianggap dapat mengubah cara kerja dengan mendukung tugas-tugas seperti penelitian, penulisan, dan komunikasi, meskipun tidak sepenuhnya menggantikan pekerjaan manusia.
  • Peneliti senior Microsoft, Kiran Tomlinson, menekankan pentingnya memahami dampak sosial dan ekonomi dari adopsi AI yang semakin cepat.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - Kecanggihan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) ternyata bisa berdampak buruk bagi masyarakat.

Meski diklaim banyak membantu di sejumlah sektor, namun kehadiran AI ternyata bisa mengancam beberapa pekerjaan manusia.

Karena kecanggihannya, pekerjaan yang dulunya dipekerjakan manusia kini bisa diganti dengan mudah oleh AI.

Baca Juga CEO OpenAI Sam Altman Sebut Pekerjaan Ini Tak Aman dari AI, Bahkan Dokter Sekalipun

Melansir Fortune, setidaknya ada 40 pekerjaan yang terancam bisa digantikan oleh AI dalam waktu dekat hingga masa depan.

Beberapa pekerjaan yang terancam yakni yang berhubungan dengan karya tulis, analisis, hingga teknologi.

Dalam laporan terbaru Microsoft, skor keterkaitan tertinggi daftar pekerjaan yang bisa digantikan AI yakni jurnalistik, penulis, hingga ahli komputer dan matematika.

Baca Juga Ini 3 Pekerjaan yang Bakal Bertahan Meski 'Diserang' AI Menurut Bill Gates

Meskipun begitu, Kiran Tomlinson, seorang peneliti senior Microsoft, mengatakan bahwa penelitian yang dilakukan ini bertujuan menyoroti bahwa teknologi AI dapat mengubah cara kerja, bukan mengambil atau menggantikan pekerjaan.

"Penelitian kami menunjukkan bahwa AI mendukung banyak tugas, terutama yang melibatkan penelitian, penulisan, dan komunikasi, tetapi tidak menunjukkan bahwa AI dapat sepenuhnya melakukan satu pekerjaan. Seiring dengan percepatan adopsi AI, penting bagi kita untuk terus mempelajari dan lebih memahami dampak sosial dan ekonominya," ujar Tomlinson.

Berikut ini daftar 40 pekerjaan yang siap digantikan AI versi Microsoft, dikutip dari Fortune:

1. Penerjemah dan Juru Bahasa
2. Sejarawan
3. Pramugari dan Petugas Transportasi Penumpang
4. Tenaga Penjualan Jasa
5. Penulis dan Pengarang
6. Perwakilan Layanan Pelanggan
7. Pemrogram Alat CNC
8. Operator Telepon
9. Agen Tiket dan Petugas Perjalanan
10. Penyiar dan DJ Radio
11. Petugas Administrasi Bursa Saham
12. Edukator Manajemen Rumah Tangga dan Pertanian
13. Telemarketer
14. Pramutamu
15. Ilmuwan Politik
16. Analis Berita, Reporter, Jurnalis
17. Matematikawan
18. Penulis Teknis
19. Korektor dan Pemeriksa Naskah
20. Host dan Hostess
21. Editor
22. Dosen Bisnis
23. Spesialis Humas
24. Promotor Produk
25. Agen Iklan
26. Petugas Pembukaan Rekening
27. Asisten Statistik
28. Kasir Penyewaan dan Konter
29. Ilmuwan Data
30. Penasihat Keuangan Pribadi
31. Pengelola Arsip
32. Dosen Ekonomi
33. Pengembang Web
34. Analis Manajemen
35. Geografer
36. Model
37. Analis Riset Pasar
38. Operator Telekomunikasi Keamanan Publik
39. Operator Sentral Telepon
40. Dosen Ilmu Perpustakaan

Baca Juga Perempuan Lebih Rentan Kehilangan Pekerjaan Dibandingkan Pria Gara-gara AI, Ini Alasannya

