Daftar 40 Pekerjaan yang Siap Diganti AI, Ada Punyamu?

Bisnis.com, JAKARTA - Kecanggihan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) ternyata bisa berdampak buruk bagi masyarakat.

Meski diklaim banyak membantu di sejumlah sektor, namun kehadiran AI ternyata bisa mengancam beberapa pekerjaan manusia.

Karena kecanggihannya, pekerjaan yang dulunya dipekerjakan manusia kini bisa diganti dengan mudah oleh AI.

Melansir Fortune, setidaknya ada 40 pekerjaan yang terancam bisa digantikan oleh AI dalam waktu dekat hingga masa depan.

Beberapa pekerjaan yang terancam yakni yang berhubungan dengan karya tulis, analisis, hingga teknologi.

Dalam laporan terbaru Microsoft, skor keterkaitan tertinggi daftar pekerjaan yang bisa digantikan AI yakni jurnalistik, penulis, hingga ahli komputer dan matematika.

Meskipun begitu, Kiran Tomlinson, seorang peneliti senior Microsoft, mengatakan bahwa penelitian yang dilakukan ini bertujuan menyoroti bahwa teknologi AI dapat mengubah cara kerja, bukan mengambil atau menggantikan pekerjaan.

"Penelitian kami menunjukkan bahwa AI mendukung banyak tugas, terutama yang melibatkan penelitian, penulisan, dan komunikasi, tetapi tidak menunjukkan bahwa AI dapat sepenuhnya melakukan satu pekerjaan. Seiring dengan percepatan adopsi AI, penting bagi kita untuk terus mempelajari dan lebih memahami dampak sosial dan ekonominya," ujar Tomlinson.

Berikut ini daftar 40 pekerjaan yang siap digantikan AI versi Microsoft, dikutip dari Fortune:

1. Penerjemah dan Juru Bahasa

2. Sejarawan

3. Pramugari dan Petugas Transportasi Penumpang

4. Tenaga Penjualan Jasa

5. Penulis dan Pengarang

6. Perwakilan Layanan Pelanggan

7. Pemrogram Alat CNC

8. Operator Telepon

9. Agen Tiket dan Petugas Perjalanan

10. Penyiar dan DJ Radio

11. Petugas Administrasi Bursa Saham

12. Edukator Manajemen Rumah Tangga dan Pertanian

13. Telemarketer

14. Pramutamu

15. Ilmuwan Politik

16. Analis Berita, Reporter, Jurnalis

17. Matematikawan

18. Penulis Teknis

19. Korektor dan Pemeriksa Naskah

20. Host dan Hostess

21. Editor

22. Dosen Bisnis

23. Spesialis Humas

24. Promotor Produk

25. Agen Iklan

26. Petugas Pembukaan Rekening

27. Asisten Statistik

28. Kasir Penyewaan dan Konter

29. Ilmuwan Data

30. Penasihat Keuangan Pribadi

31. Pengelola Arsip

32. Dosen Ekonomi

33. Pengembang Web

34. Analis Manajemen

35. Geografer

36. Model

37. Analis Riset Pasar

38. Operator Telekomunikasi Keamanan Publik

39. Operator Sentral Telepon

40. Dosen Ilmu Perpustakaan