XLSMART - Huawei - ZTE Teken Kerja Sama Pengelolaan Operasional Jaringan

Bisnis.com, JAKARTA — PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (EXCL) melakukan penandatanganan kerja sama strategis dengan dua perusahaan teknologi global, PT Huawei Tech Investment dan PT ZTE Indonesia, untuk mendukung pengelolaan operasional jaringan nasional.

Kerja sama juga menjangkup pengembangan pengetahuan karyawan di bidang teknologi dan digital.

Direktur & Chief Technology Officer XLSMART Shurish Subbramaniam mengatakan kerja sama strategis dengan Huawei dan ZTE ini menjadi langkah penting bagi XLSMART untuk memastikan pengelolaan jaringan berjalan optimal di seluruh Indonesia.

Kolaborasi ini menjadi salah satu langkah strategis paling penting dalam fase awal perjalanan XLSMART sebagai entitas baru hasil penggabungan XL Axiata dan Smartfren.

Dengan bergabungnya dua infrastruktur jaringan besar, XLSMART kini mengelola lebih dari 200.000 BTS yang tersebar di seluruh Indonesia menjadikannya salah satu operator penyedia jaringan paling luas di tanah air.

Skala infrastruktur ini memberi XLSMART keunggulan kompetitif yang signifikan untuk mempercepat pemerataan akses digital, tidak hanya di kota-kota besar tetapi juga hingga ke wilayah rural dan 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

“Dengan dukungan teknologi mutakhir dan pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan, kami yakin dapat memberikan layanan terbaik dan pengalaman digital yang bermakna bagi lebih dari 94,5 juta pelanggan kami,” kata Shurish dikutip Rabu (21/5/2025).

Untuk diketahui, sebelum merger, sistem operasional jaringan XL Axiata mayoritas didukung oleh Huawei. Sementara itu Smartfren berkiblat ke ZTE. Dengan penandatanganan ini maka sistem operasional jaringan akan dikelola oleh Huawei dan ZTE.

Penandatanganan kerja sama ini dilakukan oleh Shurish Subbramaniam, Direktur & Chief Technology Officer XLSMART bersama Antony Susilo, Direktur & Chief Financial Officer XLSMART dengan Kevin Zhou, CEO of Huawei Indonesia Carrier Business dan Richard Liang Presiden Direktur PT ZTE Indonesia, serta Jeremiah Rathadi, Direktur & Chief People Officer XLSMART bersama dengan Leo Lin, Director of Huawei XLSMART Account dan Musa Gan, Direktur Sales ZTE Indonesia.

Penandatanganan disaksikan langsung oleh Franky Oesman Widjaja, Chairman Sinar Mas Telecomunications and Technology, Thomas Hundt, Group Chief Business & Technology Officer Axiata, Simon Lin, Senior Vice President of Huawei Global, Xiao Ming, President Director of ZTE Overseas, Sun Fangping President Director of ZTE Global Service, Jason Tao Presiden Huawei Asian Pacific ICT Marketing and Solutions Sales Department, Pak Long CEO Huawei Tech Investment Indonesia, I Gede Darmayusa, Chief Integration Officer XLSMART, Sanjay Sachdeva Chief Procurement Officer XLSMART.

Selain memperluas jangkauan, sinergi infrastruktur ini juga untuk meningkatkan kualitas layanan yang lebih konsisten, stabil, dan efisien, yang akan dirasakan langsung oleh lebih dari 94,5 juta pelanggan di berbagai lapisan masyarakat.

Inisiatif kerja sama dengan Huawei dan ZTE hadir untuk memastikan bahwa pengelolaan jaringan yang semakin kompleks ini dilakukan dengan standar tertinggi, melalui dukungan teknologi mutakhir, integrasi sistem yang mulus, serta kecepatan respons dalam menghadapi dinamika kebutuhan pelanggan dan industri.

“Dengan fondasi infrastruktur yang semakin kuat dan modern, XLSMART mempertegas komitmennya dalam menghadirkan konektivitas yang inklusif, tangguh, dan relevan bagi masa depan digital Indonesia,” kata Shurish

Dia mengatakan dengan basis pelanggan yang melebihi 94,5 juta, XLSMART menetapkan target strategis untuk menjadi perusahaan telekomunikasi paling dicintai di Indonesia pada 2027.

Fokus utama perusahaan tetap pada pelanggan, yang tercermin dalam upaya berkelanjutan untuk membangun organisasi yang responsif, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan berkualitas tinggi.

Melalui cakupan jaringan yang luas dan infrastruktur yang semakin terintegrasi, XLSMART berkomitmen untuk menghadirkan akses teknologi yang merata, andal, dan bermakna bagi seluruh masyarakat Indonesia.