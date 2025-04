Segera Berlaku, Shopee Tiadakan Jasa Kirim J&T Express per April 2025

Bisnis.com, JAKARTA - Shopee Indonesia meniadakan jasa kirim dari J&T Express Standard Eco sebagai salah satu layanan pengiriman. Peniadaan jasa kirim dari J&T Express Standard Eco ini telah diumumkan dan mulai berlaku pada April 2025.

Merujuk pada laman resmi Shopee, jasa kirim yang didukung Shopee dari J&T hanya berlaku untuk pengiriman kargo atau J&T Cargo. Di sisi lain, jasa kirim reguler, hemat, kargo, instant, same day, dan next day masih tersedia dari berbagai mitra.

"Mulai April 2025, secara bertahap layanan jasa kirim J&T Express Standard Eco di Shopee tidak terintegrasi lagi dan akan berfokus pada layanan jasa kirim J&T Cargo," tulis pengumuman Shopee.

Perlu diketahui, Shopee juga memiliki kemitraan layanan pengiriman dengan 10 mitra logistik lainnya yang dapat dipilih sesuai preferensi pengguna.

Adapun, jasa kirim reguler di Shopee yang terintegrasi dengan sistem Shopee berdasarkan layanan pengiriman yang tersedia per April mendatang yaitu Anteraja Reguler, ID Express, JNE Reguler, Ninja Xpress, PosAja!, SiCepat REG, dan SPX Express.

Sementara itu, untuk jasa kirim hemat yang tersedia yaitu Anteraja Economy, SiCepat Halu, dan SPX Hemat. Untuk kargo yaitu, Anteraja Kargo, J&T Cargo, JNE Trucking (JTR), Sentral Cargo, dan SiCepat Gokil.

Lebih lanjut, layanan jasa kirim instant tersedia dari GoSend Instant, GrabExpress Instant, dan SPX Instant.

Sedangkan, layanan pengiriman Same Day yaitu Anteraja Same Day, GoSend Same Day, GrabExpress Same Day, dan SPX Same Day, serta pengiriman Next Day dari JNE YES dan SiCepat BEST.

Kabar penghentian jasa kirim J&T Express sebelumnya juga sempat dikeluhkan oleh salah satu seller lewat akun pribadi X @rloBee_ pada Rabu (26/3/2025) lalu. Lewat akun tersebut dirinya menyayangkan kebijakan tersebut.

"Kenapa mulai April @jntexpressid express standard eco jadi gak bisa dipakai lagi di Shopee? Merugikan saya as seller yang cuma mudah nemuin cabang drop point jnt terdekat," tulis akun tersebut.

Di sisi lain, terdapat warganet yang memberikan komentar dukungan atas pembaruan daftar layanan pengiriman di Shopee. Hal ini diungkap oleh akun X @limitwed, Rabu (26/3/2025).

“Lepasin aja itu Shopee sama j&t, paket gua ilang grgr [gara-gara] dia [masih dendam],” cuitnya.

Pengumuman layanan J&T Express Standard Eco yang tidak lagi terintegrasi di Shopee ini telah disebarkan kepada seller. Shopee meminta untuk mengaktifkan jasa kirim lainnya sebelum 2 April 2024 untuk menjaga kelancaran penjualan toko.

Atas kebijakan tersebut, dalam pengumuman Shopee juga bersedia untuk membantu mengaktifkan opsi pengiriman lain apabila penjual belum mengaktifkan minimal 1 jasa kirim yang terintegrasi di Shopee sebelum 2 April.