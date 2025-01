Update Harga iPhone Januari 2025, Mulai Rp6 Jutaan sudah Dapat Baru!

Bisnis.com, JAKARTA - Buat Anda yang hendak membeli iPhone, bulan Januari 2025 ini tampaknya menjadi waktu terbaik.

iPhone 16 belum juga tiba di Indonesia. Sebab saat ini, pemerintah RI dan perusahaan Apple belum menemukan kesepakatan soal penjualan iPhone 16 di tanah air.

Meski demikian, masih ada banyak pilihan iPhone yang bisa Anda pertimbangkan untuk dibeli pada Januari 2025 ini.

Harganya pun tidak semahal iPhone 16. Bahkan untuk seri iPhone 11 atau iPhone SE, hanya dibanderol dengan harga Rp6 jutaan saja.

Update daftar harga iPhone bulan Januari 2025

Harga iPhone 15

iPhone 15 128GB: Rp13.249.000

iPhone 15 256GB: Rp16.249.000

iPhone 15 512GB: Rp20.249.000

Harga iPhone 15 Plus

iPhone 15 Plus 128GB: Rp16.249.000

iPhone 15 Plus 256GB: Rp19.249.000

iPhone 15 Plus 512GB: Rp23.249.000

Harga iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro 128GB: Rp18.999.000

iPhone 15 Pro 256GB: Rp21.999.000

iPhone 15 Pro 512GB: Rp25.999.000

iPhone 15 Pro 1TB: Rp29.999.000

Harga iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro Max 128GB: Rp18.249.000

iPhone 15 Pro Max 256GB: Rp22.999.000

iPhone 15 Pro Max 512GB: Rp 27.999.000

iPhone 15 Pro Max 1TB: Rp 31.999.000

Harga iPhone 14

iPhone 14 128 GB: Rp12.249.000

iPhone 14 256 GB: Rp15.299.000

iPhone 14 512 GB: Rp23.249.000

Harga iPhone 14 Plus

iPhone 14 Plus 128 GB: Rp17.499.000

iPhone 14 Plus 256 GB: Rp20.999.000

iPhone 14 Plus 512 GB: Rp24.999.000

Harga iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro 128GB: Rp19.999.000

iPhone 14 Pro 256GB: Rp22.999.000

iPhone 14 Pro 512GB: Rp26.999.000

iPhone 14 Pro 1TB: Rp30.999.000

Harga iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro Max 128GB: Rp21.999.000

iPhone 14 Pro Max 256GB: Rp24.999.000

iPhone 14 Pro Max 512GB: Rp28.999.000

iPhone 14 Pro Max 1TB: Rp32.999.000

Harga iPhone 13 Mini

iPhone 13 128GB: Rp9.249.000

iPhone 13 256GB: Rp11.749.000

iPhone 13 512GB: Rp21.999.000

Harga iPhone 12

iPhone 12 64GB: Rp7.749.000

iPhone 12 128GB: Rp8.249.000

iPhone 12 256GB: Rp14.999.000

Harga iPhone 11

iPhone 11 64GB: Rp 6.999.000

iPhone 11 128GB: Rp 8.499.000

Harga iPhone SE 3rd Gen

iPhone SE 3rd Gen 64GB: Rp 6.999.000

iPhone SE 3rd Gen 128GB: Rp 8.499.000

iPhone SE 3rd Gen 256GB: Rp 9.999.000