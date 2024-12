Daftar HP yang Tak Bisa Lagi Pakai WhatsApp per 1 Januari 2025 dan Cara Mengakalinya

Bisnis.com, JAKARTA - Di bawah ini adalah daftar HP yang tak bisa lagi pakai WhatsApp per tanggal 1 Januari 2025 dan cara mengakalinya.

Dilansir dari The Financial Express, ada beberapa HP lagi yang tak bisa menggunakan WhatsApp per tanggal 1 Januari 2025.

Ini bukanlah hal yang mengejutkan. Sebab WhatsApp, seperti aplikasi lainnya, harus berkembang seiring waktu dalam upaya untuk menawarkan lebih banyak fitur dan fungsionalitas yang lebih baik.

Penerapan fitur-fitur yang menuntut, khususnya saat dunia beralih ke kemudahan AI, memerlukan perangkat keras yang lebih modern dan integrasi perangkat lunak yang lebih canggih.

Ponsel pintar buatan lama dianggap sudah tidak dapat mendukungnya. Oleh sebab itu, WhatsApp memutuskan untuk menghentikan dukungannya terhadap ponsel-ponsel di bawah ini.

Daftar HP yang tak bisa lagi pakai WhatsApp per 1 Januari 2025

Samsung Galaxy S3

Samsung Galaxy Note 2

Samsung Galaxy Ace 3

Samsung Galaxy S4 Mini

Motorola: Moto G (Generasi ke-1)

Motorola Razr HD

Motorola Moto E 2014

HTC One X

HTC One X+

HTC Desire 500

HTC Desire 601

LG Optimus G

LG Nexus 4

LG G2 Mini

LG L90

Sony Xperia SP

Sony Xperia T

Sony Xperia V

Bagaimana dengan iPhone?

Sebelumnya, Meta telah mengumumkan penghentian dukungan serupa untuk iPhone beberapa bulan lalu.

Kini, iPhone yang menjalankan iOS versi lebih lama dari 15.1 tidak akan mendapatkan lagi pembaharuan WhatsApp.

Namun, platform tersebut akan tetap mendukung iPhone tersebut hingga Mei 2025

Akan tetapi dukungan untuk ponsel Android yang disebutkan di atas akan berakhir mulai tahun depan.

Ini bukan pertama kalinya WhatsApp menghentikan dukungan untuk perangkat lama.

Pada tahun 2020, perusahaan tersebut menghentikan dukungan untuk ponsel yang menjalankan Android 2.3.7 atau versi lebih lama dan iOS 8 atau versi lebih lama.

Untuk Anda yang masih menggunakan HP yang tak didukung WA tersebut, ada baiknya Anda melakukan pencandangan agar data tidak hilang.

Cara mencadangkan data WhatsApp Anda di Android

Buka WhatsApp dan buka Pengaturan > Obrolan > Cadangan obrolan.

Ketuk Cadangkan ke Google Drive dan pilih frekuensi pencadangan.

Ketuk Cadangkan untuk memulai proses pencadangan.

Setelah data Anda dicadangkan, Anda dapat memulihkannya ke perangkat baru dengan mengikuti langkah-langkah berikut: