2 Alasan iPhone 16 Bakal Dijual Lebih Mahal di Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA - iPhone 16 dirumorkan akan segera masuk Indonesia dan membuka pre-order pada 20 Desember 2024.

Kabar ini beredar di media sosial, setelah dibagikan oleh Konsultan Gawai Herry SW di akun X-nya pada Selasa (17/12).

"Kalau tak ada perubahan mendadak, rumornya pre-order iPhone 16 series dimulai pada 20 Desember 2024," tulisnya.

Namun rumor tersebut langsung dibantah oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin) pada Kamis (19/12).

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan, sejauh ini pihak Apple selaku produsen ponsel pintar belum memenuhi kewajiban investasi, meskipun beberapa waktu terakhir Apple disebut telah berkomitmen investasi US$1 miliar untuk membangun pabrik di RI.

“Karena itu, iPhone 16 belum mengantongi sertifikat TKDN [tingkat komponen dalam negeri], jadi belum bisa diedarkan,” ungkapnya kepada Bisnis, Kamis (19/12/2024).

Prediksi Harga iPhone 16

iPhone 16 diprediksi akan memiliki harga yang lebih mahal dari negara lain, saat sudah resmi masuk ke Indonesia.

Ponsel terbaru Apple tersebut dijual dengan harga $799 saat perilisan perdananya pada September 2024. Saat itu, iPhone 16 memiliki harga sekitar Rp12,2 juta bila dikonversikan ke rupiah.

Namun saat ini, rupiah menembus Rp16.312 per dolar Amerika Serikat (AS) per Kamis (19/12). Artinya harga iPhone 16 apabila dikonversikan berubah menjadi Rp13 jutaan.

Tak hanya itu, iPhone 16 juga bakal terkena penerapan kenaikan pajak sebanyak 12% apabila baru masuk ke Indonesia pada Januari 2025.

Menilik pendahulunya yakni iPhone 15, ponsel tersebut dijual dengan harga Rp16.499.000 saat pertama kali dirilis.

Kemungkinan besar iPhone 16 tidak akan memiliki harga perilisan yang sama dengan pendahulunya karena kenaikan dolar dan pajak.

Diprediksi iPhone 16 akan dijual dengan harga sekitar Rp16-18 juta saat tiba di Indonesia nanti.