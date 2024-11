Mengenal Sleepmaxxing, Cara Tidur yang Ramai Dibahas di TikTok

Bisnis.com, JAKARTA - Tidur yang cukup dan berkualitas menjadi salah satu bagian untuk menjalankan pola hidup sehat. Selain itu, tidur berkualitas juga penting untuk kesehatan fisik dan mental.

Namun, baru-baru ini muncul fenomena di aplikasi TikTok yang didalamnya terdapat sebuah cara untuk mendapatkan tidur yang lebih baik dan cara itu diberi nama sleepmaxxing.

Lalu, Apakah Sleepmaxxing?

Melansir dari Slashgear, Senin (18/11/2024) sleepmaxxing bukanlah satu praktik tidur tertentu, melainkan serangkaian strategi atau kebiasaan yang dirancang untuk meningkatkan kualitas tidur.

Ide dasarnya adalah untuk memperbaiki rutinitas tidur dan menggunakan berbagai produk atau teknologi yang diyakini dapat membantu tidur lebih nyenyak.

Beberapa tips yang sering dibagikan dalam gerakan ini mencakup hal-hal yang sudah dikenal banyak orang, seperti menghindari layar sebelum tidur, menjaga suhu ruangan tetap dingin, dan menghindari konsumsi kafein atau alkohol menjelang tidur.

Namun, sleepmaxxing juga melibatkan beberapa saran yang lebih tidak konvensional, seperti mengkonsumsi magnesium, makan kiwi, menggunakan kacamata pemblokir cahaya biru, atau bahkan menutup mulut dengan selotip saat tidur.

Meski terdengar aneh, saran-saran ini dengan cepat menjadi viral di TikTok, diikuti oleh jutaan pengguna yang penasaran untuk mencoba berbagai cara agar tidur mereka lebih berkualitas.

Apakah Sleepmaxxing Layak Diikuti?

Secara umum, sleepmaxxing memang mendorong kebiasaan tidur yang sehat, yang tentu saja bermanfaat. Beberapa tips seperti menghindari kafein sebelum tidur atau menciptakan lingkungan tidur yang nyaman sudah terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas tidur. Namun, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebelum mengikuti tren ini.

Saran dari Para Ahli

Beberapa ahli tidur menyarankan untuk tidak terlalu terobsesi dengan tren tidur seperti sleepmaxxing. Dr. Alice Hare, spesialis tidur dan pernapasan, menjelaskan bahwa meskipun tidur yang baik sangat penting, upaya untuk "menyempurnakan" tidur dapat menyebabkan masalah.

Sebagai gantinya, Dr. Hare merekomendasikan untuk mengikuti prinsip tidur yang sehat tanpa terlalu memaksakan diri dan jika mengalami masalah tidur yang serius, berkonsultasilah dengan profesional medis.

Dampak Kurang Tidur

Dikutip dari laman Kemenkes.go.id (29/10/24), kurang tidur bisa meningkatkan angka kematian manusia. Sebab, munculnya potensi penyakit jantung dan diabetes melitus bagi tubuh.

Ketidakseimbangan gula darah bisa memengaruhi kualitas tidur, seringkali seseorang tidak disadari hal tersebut. Dilansir dari National Institute of Diabetes and Disgetive and Kidney Diseases Studi menunjukkan bahwa banyak masalah tidur dikaitkan dengan resistensi insulin, pradiabetes, dan diabetes dan memiliki dampak yang signifikan pada toleransi glukosa.

Eve Van Cauter, PhD, rekan penulis bab "Dampak Tidur dan Gangguan Sirkadian pada Metabolisme Glukosa dan Diabetes Tipe 2" dalam publikasi NIDDK Diabetes in America, Edisi ke-3, menjelaskan hubungan antara kurang tidur dan diabetes.

“Ada hubungan yang konsisten dengan penurunan sensitivitas insulin dalam kisaran 25% hingga 30% setelah kurang tidur selama 4-5 hari. Bukti yang dapat diandalkan, bahwa kurang tidur berefek buruk pada toleransi glukosa dan membawa orang sehat mengembangkan pradiabetes,” Jelas Cauter.