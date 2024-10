Cara Mengaktifkan Fitur Privat Akun & Mengurangi Followers di Instagram

Bisnis.com, JAKARTA - Instagram menjadi salah satu primadona sosial media yang digunakan oleh masyarakat dunia, tak terkecuali masyarakat Indonesia.

Berdasarkan laporan We Are Social dan Meltwater, jumlah pengguna Instagram di dunia diperkirakan sebanyak 1,69 miliar per April 2024. Jumlah tersebut meningkat 4,1% dibandingkan pada periode yang sama setahun sebelumnya sebesar 1,63 miliar.

Untuk Indonesia, menurut laporan Napoleon Cat, ada sekitar 90,18 juta pengguna Instagram di Indonesia per Juli 2024.

Dengan banyaknya pengguna Instagram di dunia, bukan tidak mungkin ada akun-akun yang tidak dikenal atau orang asing mengikuti Anda di Instagram.

Tentu hal tersebut akan membuat beberapa pengguna Instagram merasa tidak nyaman ketika orang yang tidak kita kenal melihat dan memperhatikan postingan mereka di Instagram.

Melansir dari The Verge, Kamis (24/10/2024) guna meminimalisir hal tersebut, Instagram memiliki fitur privat akun dan membuat akun Instagram Anda hanya dapat dilihat oleh pengikut atau teman Anda saja.

Berikut cara untuk mengaktifkan fitur privat akun di Instagram:

Jika menggunakan aplikasi seluler iOS atau Android, ketuk ikon profil Anda di sudut kanan bawah dan pilih ikon titik tiga garis di kanan atas. Jika menggunakan aplikasi web, cari ikon hamburger di kiri bawah. Di Android, gulir ke bawah dan pilih Privasi akun. Di iOS, pilih Setelan > Privasi akun. Di aplikasi web, Anda akan menemukan Privasi akun di kolom Setelan di sebelah kiri. Aktifkan privat akun

Cara mengurangi jumlah pengikut di Instagram:

Buka profil Anda dengan memilih ikon pribadi. Pilih kata "pengikut" di sebelah kanan gambar profil Anda. Ketuk atau klik tombol hapus di samping pengikut yang ingin Anda hapus.

Setelah melakukan cara diatas, Anda akan diminta untuk mengonfirmasi penghapusan dan diberi tahu bahwa pengikut tersebut tidak akan diberi tahu tentang penghapusan mereka.

Di setelan, Anda juga dapat mengeklik tautan ke pusat akun jika Anda ingin menangani masalah dengan aplikasi Meta lainnya, seperti Facebook dan Threads, atau menambahkan fitur keamanan lainnya seperti autentikasi dua faktor