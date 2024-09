Ingin Gaet Pasar B2B, AMS Beberkan Strategi Bersaing di Pasar AV Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA - PT Angkasa Multimedia Solusi (AMS) terus menggenjot target penjualan dan melakukan brand awareness Audio Visual (AV) untuk pasar Business to Business (B2B) di Indonesia.

Apalagi, setelah mereka mendapat kepercayaan sebagai partner distributor AOC Professional Displays untuk pasar Indonesia. ”Dari kerja sama ini, tentunya harapan kita bisa memperbesar pangsa pasar, tumbuh bersama, sehingga membuat produk audio visual kian dikenal masyarakat,” ulas AMS Sales Manager Aria Yunior di Jakarta.

Ia menjelaskan, melalui kerja sama tersebut, pihaknya makin percaya diri untuk bersaing di pasar B2B audio visual. Pasalnya, produk AOC bukan barang baru di Indonesia, khususnya untuk monitor PC gaming mereka sudah dikenal masyarakat.

Baca Juga Mengenal Audiocraft, AI Besutan Meta Bisa Bikin Audio dan Musik dari Teks

”Jadi dengan masuknya AOC Professional Displays (PD) dalam list produk kami, tentunya berharap bisa lebih mudah masuk ke pasar B2B. Sebab produk PD AOC ini bisa dibilang setara dari segi kualitas dan unggul dari segi harga dengan produk kompetitor lain yang sudah lebih dulu ada,” imbuhnya.

Selain memilih partner-partner potensial baru di setiap wilayah, AOC dan AMS sepakat mengusung strategi bisnis dengan mengedepankan product mix agar menjadi pembeda dan unik dibanding kompetisi.

”Kualitas produk dan pilihan range harga jual memang jadi faktor penting. Pun demikian dengan partner-partner yang kita pilih harus mengutamakan pelayanan dan jaminan garansi. Service purna jual sangat krusial dalam menjalankan bisnis ini,” tambah Aria.

Baca Juga Rekomendasi Toko Perangkat Audio Biar Main Game Makin Asyik

Maka itu, ia dan tim akan terus menjalin kerja sama secara profesional dan proporsional dengan partner. Pihaknya juga akan mencari partner-partner baru di setiap wilayah untuk mengembangkan pasar AOC di Indonesia. ”Kami tentu memiliki target dan tujuan bersama, yaitu membuka market yang lebih luas lagi,” tegasnya.

Sejauh ini, AMS sudah berhasil menggaet pasar B2B dari berbagai sektor dan sukses mengerjakan berbagai proyek audio visual. Di antaranya, pengerjaan ruang kelas pintar untuk sektor pendidikan, pengerjaan ruang rapat berskala kecil hingga besar, pengerjaan auditorium dengan kecanggihan teknologi audio visual, hingga pengerjaan command centre.

Klien bisnis mereka pun tak hanya di Indonesia, tapi juga luar negeri. ”Kami pernah mengerjakan proyek untuk perusahaan di Pakistan untuk kebutuhan TV Pemilu. Ada juga proyek audio visual untuk meeting room dan auditorium permintaan pemerintah Vietnam dan Korea Selatan,” urainya.

Baca Juga Xiaomi Bakal Produksi Produk Audio Nirkabel di India

Dengan berbagai kisah sukses yang ditawarkan AMS sebagai perusahaan AV yang relatif muda, AOC tak segan menunjuk AMS sebagai mitra sekaligus distributor tunggal AOC Professional Displays untuk pasar Indonesia. ”Menurut saya, sebagai perusahaan, AMS sangat potensial. Terlepas dari usia perusahaan yang relatif muda, tapi saya melihat adanya growth yang lumayan eksponensial dalam jangka waktu yang singkat ini. Mereka punya tim yang solid dan memiliki kecocokan dalam hal visi misi dengan AOC,” ungkap AOC Professional Displays Business Development Manager untuk Indonesia Julianto Salim.

Sebatas informasi, ada beberapa kategori produk di AOC Professional Display, seperti Digital Signage, Interactive Whiteboard, dan Videowall untuk yang standar.

LED all in one dari 110”-165 menggunakan teknologi Chip on Board (COB) yang mampu menghasilkan warna yang sangat baik dan merata.

Terakhir, ada produk display yang menggunakan teknologi E-Ink, sehingga secara fisik layar bisa terlihat seperti kertas dan bisa menyala meski tanpa ada sambungan listrik. Semua produk dari AOC Professional Displays cocok untuk target Business to Business (B2B) yang memerlukan produk yang durable dan berteknologi tinggi, mau itu korporat, ritel, sektor keuangan, hospitality, area publik atau yang lainnya, kita bisa memberi solusi di area itu.