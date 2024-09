Harga dan Spesifikasi Lengkap iPhone 16, AirPods, dan Apple Watch Series 10

Bisnis.com, JAKARTA - Raksasa teknologi Apple baru saja meluncurkan seri iPhone 16, AirPods, hingga Apple Watch Series 10 dalam acara tahunan Apple bertajuk “Glowtime”. Berikut adalah harga dan spesifikasinya.

Melansir dari ZDNet, Selasa (10/9/2024), Apple menawarkan tampilan yang berbeda dari seri iPhone terbaru di iPhone 16. Pada kesempatan itu pula Apple meluncurkan fitur AI generatif bernama Apple Intelligence, yang akan membantu pengguna, mulai dari penulisan otomatis, pengoreksian, hingga pembuatan emoji.

Berikut adalah ringkasan dari acara Apple “Glowtime”, mulai dari spesifikasi hingga harganya:

1. iPhone 16

Apple resmi mengumumkan seri iPhone 16, yang terdiri dari iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, dan iPhone Pro Max. Untuk iPhone 16 dan iPhone 16 Plus masing-masing mempertahankan layar 6,1 inci dan 6,7 inci.

Menariknya, Apple menawarkan pilihan warna yang lebih berani dari seri sebelumnya. Untuk iPhone 16 dan iPhone 16 Plus hadir dengan warna mulai dari ultramarine, teal, pink, black, dan white.

Perubahan pada tampilan ponsel lainnya termasuk kamera belakang, penyelarasan kamera, dan dua tombol baru. iPhone 16 memiliki tombol Tindakan baru yang dapat disesuaikan di samping, yang dapat diprogram untuk melakukan tugas yang berbeda, seperti membuka senter.

Selain itu, ada juga tombol Kontrol Kamera baru, dengan sensor sentuh-kapasitif yang dapat mengetuk dan menggesek pengguna untuk mengontrol kamera.

Tombol ini berfungsi seperti kamera biasa, memungkinkan pengguna untuk menekannya dengan ringan untuk fokus pada subjek dan lebih sulit untuk mengambil gambar. Tombol ini juga dapat meluncurkan aplikasi kamera, mulai merekam, dan menarik kontrol kamera.

Selain itu, iPhone 16 juga menampilkan sistem kamera yang ditingkatkan, termasuk lensa 48 megapiksel, dengan opsi Telefoto 2X dan lensa fotografi makro baru yang diaktifkan oleh kamera Ultra Wide 12MP yang baru. Kedua ponsel juga mengambil foto dan video spasial untuk Apple Vision Pro.

Untuk memberikan kekuatan yang cukup dalam menjalankan fitur terbaru didukung oleh AI generatif di Apple Intelligence. iPhone 16 juga memiliki prosesor A18 baru yang membuat dua kali lebih cepat untuk pembelajaran mesin, memiliki bandwidth memori 17% lebih banyak, hingga 30% lebih cepat daripada CPU di iPhone 15, dan memiliki GPU 40% lebih cepat.

Chipset 18 Perbesar

Kemudian, iPhone 16 dan iPhone 16 Plus akan tersedia untuk preorder pada 13 September masing-masing seharga US$799 atau sekitar Rp12,36 juta dan US$899 atau sekitar Rp13,91 juta untuk kapasitas penyimpanan mulai dari 128GB. Asumsi kurs Rp15.470 per dolar AS.

Sementara itu, iPhone 16 Pro dan iPhone 16 Pro Max memiliki layar 6,3 inci dan 6,9 inci yang lebih besar dengan tepi paling tipis dan layar Super Retina. Pilihan warna iPhone 16 Pro dan iPhone Pro Max terdiri dari dessert titanium, black titanium, natural titanium, dan white titanium.

Seri ini juga memiliki Kontrol Kamera dan didukung chip A18 Pro. Chip A18 Pro memiliki mesin saraf 16 inti dan bandwidth memori 17% lebih banyak untuk unggul dalam beban kerja AI generatif. Chip ini 15% lebih cepat daripada A17 Pro tahun lalu, menggunakan daya 20% lebih sedikit, dipasangkan dengan GPU 6-core.

Sistem kamera juga telah ditingkatkan pada lini Pro, menampilkan kamera Fusion 48MP baru dengan sensor quad-pixel yang lebih cepat, lebih efisien dan Antarmuka Kamera Apple, membuka kunci perekaman video 4K120 fps dalam Dolby Vision.

Nantinya, iPhone 16 Pro dan iPhone 16 Pro Max tersedia untuk masa pre-order pada 13 September masing-masing seharga US$999 atau sekitar Rp15,46 juta dan US$1.099 atau sekitar Rp17,01 juta mulai dari penyimpanan 128GB.

2. Apple Watch Seri 10

Berikutnya, Apple Watch Series 10 memiliki desain tertipis (9,7 mm) dan layar terbesar. Perangkat ini juga memiliki fitur pengisian daya cepat dan daya tahan baterai hingga 18 jam.

Jam tangan ini memiliki layar OLED sudut lebar pertama Apple, yang membuat layarnya hingga 40% lebih terang daripada Seri 9 ketika dilihat dari sudut. Layar OLED ini memungkinkan kecepatan penyegaran yang lebih cepat, memperbarui satu detik sekali, bukan satu menit sekali dalam mode selalu hidup.