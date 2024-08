Hujan Meteor Perseid Terangi Langit Hingga Malam Ini

Bisnis.com, JAKARTA - Salah satu hujan meteor tahunan paling produktif tahun ini, Perseids, mencapai puncaknya malam ini.

Hujan meteor ini membawa hingga 75 "bintang jatuh" per jam ke langit di beberapa belahan dunia.

Di AS puncak hujan ini terjadi pada Minggu 11 Agustus, namun banyak meteor yang melesat masih akan terlihat.

Meskipun diperkirakan akan terjadi meteor yang terang, tampilannya dapat sangat dipengaruhi oleh kuatnya cahaya bulan. Namun tahun ini, bulan akan terbenam tepat ketika aktivitas kuat mulai terjadi dari Perseid, menurut American Meteor Society. Waktu terbaik untuk melihat adalah setelah jam 1 pagi waktu setempat.

Dilansir dari Live Science, hujan meteor Perseid merupakan pertunjukan bintang jatuh paling terkenal. Fenomena ini biasanya terjadi antara bulan Juli dan Agustus. Pada tahun ini, puncaknya akan terjadi pada malam tanggal 12 Agustus dan dini hari tanggal 13 Agustus.

Bintang jatuh disebabkan oleh meteoroid. Saat partikel-partikel kecil ini memasuki atmosfer bumi, mereka memanas dan menguap, melepaskan energi yang terlihat sebagai seberkas cahaya di langit malam.

Perseid bergerak dengan kecepatan 37 mil per detik (60 kilometer per detik), dan biasanya ada antara 50 dan 75 yang terlihat setiap jam selama malam puncak. Itu berarti sekitar satu bintang per menit, namun Anda harus berada jauh dari polusi cahaya untuk melihat jumlah bintang jatuh yang mengesankan.

Hujan meteor Perseid dikenal dengan meteornya yang cepat dan terang, menurut NASA. Meteor-meteor tersebut tampaknya berasal dari konstelasi Perseus, yang merupakan asal muasal nama meteor tersebut.

Rasi bintang ini akan menjulang tinggi di langit barat laut di Belahan Bumi Utara beberapa jam setelah tengah malam, saat bintang jatuh diperkirakan akan terlihat paling banyak. Yang juga terlihat di wilayah langit ini adalah Galaksi Andromeda, di atas Perseus, dan Pleiades, di atas Mars dan Jupiter.

Meskipun puncak malam ini menawarkan frekuensi meteor tertinggi, Perseid aktif mulai 14 Juli hingga 1 September 2024, dan “bintang jatuh” dapat dilihat setiap malam.

Aurora juga dapat ikut terlihat di banyak belahan dunia, karena badai geomagnetik yang kuat akan membuat Cahaya Utara terlihat di garis lintang yang lebih rendah dari biasanya, termasuk di lebih dari selusin negara bagian dekat perbatasan AS-Kanada, menurut National Administrasi Kelautan dan Atmosfer.