Startup Kongsi Sinarmas dan Alibaba (MyNuri) Bidik 2,52 Juta Pengguna pada 2024

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan patungan Smartfren (Sinarmas Group) dan Whale Cloud Company (Alibaba Group), PT Nuri Gaya Citra (Nuri) membidik 2,52 juta pengguna aplikasi MyNuri pada kuartal IV/2024.

Aplikasi MyNuri besutan Alibaba Group dan Smartfren ini merupakan evolusi yang sebelumnya bernama NuriCashback. Aplikasi ini resmi bertransformasi menjadi superapps MyNuri pada hari ini, Kamis (11/7/2024).

Chief Executive Officer (CEO) MyNuri Fu Jianjun menuturkan bahwa MyNuri merupakan aplikasi belanja atau affiliate commerce yang memberikan keuntungan bagi pengguna berupa cashback dari setiap transaksi belanja online manapun. Aplikasi ini telah terdaftar di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Fu menjelaskan bahwa transformasi NuriCashback menjadi superapps MyNuri berangkat dari tujuan perusahaan yang ingin mendekatkan pengguna ke perusahaan.

“Sebenarnya, kami ingin membuka peluang, tidak hanya untuk cashback, tetapi untuk semua industri yang berbeda, pemain untuk yang berbeda dab marketplace untuk bekerja dengan kami,” jelas Fu dalam acara Grand Launching MyNuri di Auditorium Smartfren, Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Head of Business and Development and Digital Marketing MyNuri Firman Hasan mengatakan bahwa transformasi NuriCashback menjadi MyNuri seiring dengan visi dan misi perusahaan untuk melengkapi kebutuhan sehari-hari pengguna atau superapps yang bisa digunakan semua orang hanya lewat satu aplikasi MyNuri.

“Kami yakin user kami akan bertambah karena semakin banyak pilihan di satu aplikasi, orang makin penasaran untuk mencari informasi lebih cepat,” kata Firman.

Untuk mengakuisisi jumlah pengguna, Firman menuturkan bahwa perusahaan menargetkan seluruh Indonesia menjadi pengguna MyNuri melalui WhatsApp blast, email blast, hingga media sosial.

Firman menyampaikan bahwa perusahaan kembali membidik pertumbuhan pengguna menjadi 3,02 juta pengguna MyNuri pada kuartal I/2025. Selama tiga bulan ke depan, perusahaan patungan dari Sinarmas Group dan Alibaba Group itu menargetkan pengguna bertambah sekitar 600.000 menjadi 3,63 juta pengguna pada kuartal II/2025.

Adapun hingga saat ini, Firman mengatakan bahwa perusahaan telah mengantongi 2,1 juta pengguna MyNuri dengan mayoritas sebaran didominasi di wilayah Pulau Jawa mencapai 46,5%.

Menyusul Pulau Sumatra dengan persentase pengguna MyNuri sebanyak 25,50%, Sulawesi 11,5%, dan sebanyak 8,1% tersebar di Kalimantan. Lalu, sebanyak 5,2% pengguna MyNuri tersebar di wilayah Bali dan NTT, 2% ada di Maluku, dan 1,2% berada di Papua.

Jika ditinjau dari demografi pengguna, Firman menyampaikan bahwa pengguna MyNuri didominasi oleh kelompok perempuan sebesar 55%. Sedangkan sisanya berasal dari kelompok laki-laki.

“Secara umur pengguna MyNuri adalah umur produktif, dari generasi Milenial dan gen Z dari umur 18–35 tahun,” ujarnya.

Untuk usia di rentang 18–25 tahun mencapai 30% dan sebanyak 37% adalah usia 26–35 tahun. Firman menyampaikan bahwa aplikasi MyNuri juga digunakan di kalangan usia 36–45 tahun dengan persentase sebesar 16%, begitu pun dengan usia pengguna di atas 45 tahun yang mencapai 5%.

Mengutip dari laman resmi Nuri Global, Kamis (11/7/2024), PT Nuri Gaya Citra berdiri pada Desember 2021 melalui kerja sama yang dilakukan oleh Whale Cloud Company (Alibaba Group) dan Smartfren.

Nuri menawarkan beberapa keuntungan untuk para pengguna, yakni mulai dari pencairan dana cashback tercepat, komisi tertinggi, dan layanan uji coba terpanjang bagi penjual. Kini, perusahaan berfokus pada bisnis affiliate commerce di Indonesia bernama MyNuri.