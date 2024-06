Elon Musk Resmi Luncurkan Starlink Mini Portabel, Harga Rp9,8 Juta

Bisnis.com, JAKARTA — SpaceX resmi meluncurkan Starlink Mini, perangkat internet milik Elon Musk yang lebih portabel dengan ukuran lebih kecil yang muat di dalam ransel.

Dilansir dari Teslarati, Sabtu (22/6/2024), penjualan Starlink Mini resmi diluncurkan ke beberapa pelanggan setianya. Namun, harga awal parabola Starlink Mini lebih mahal dari perkiraan.

Berdasarkan email peluncuran antena mini dari SpaceX yang dibagikan pengguna X (dahulu Twitter) Kenneth K, Starlink Mini dibanderol US$599 atau sekitar Rp9,87 juta (kurs Rp16.477 per dolar AS).

Perlu diketahui, sebelumnya Elon Musk membagikan sedikit detail tentang Starlink Mini Dish. Dia mengisyaratkan bahwa perangkat baru tersebut akan diluncurkan di area tertentu dalam beberapa bulan.

Sementara itu, Starlink dalam akun resmi di X pada Sabtu (22/6/2024) mengungkapkan bahwa kini Starlink Mini tersedia di Kolombia, Panama, El Salvador, dan Guatemala.

Elon Musk juga menyatakan bahwa Starlink Mini Dish akan dikenakan setengah dari harga Standard Dish Kit. Namun, Starlink Mini Dish Kit yang ditawarkan dalam email Kenneth K mulai dari US$599. Harganya US$100 atau sekitar Rp1,64 juta lebih mahal dari harga Standard Dish Kit.

Dalam email yang dikirim SpaceX, tujuan perusahaan adalah menurunkan harga Starlink, terutama bagi negara-negara di dunia yang konektivitasnya tidak terjangkau atau sama sekali tidak tersedia.

“Namun di wilayah dengan penggunaan tinggi, di mana Starlink Mini memberikan permintaan tambahan pada jaringan satelit, kami menawarkan Starlink Mini Kit dalam jumlah terbatas mulai dari US$599,” jelas SpaceX dalam emailnya.

Dengan Starlink Mini Dish Kit, pelanggan Starlink dapat menggabungkan layanan Mini Roam SpaceX dengan Paket Layanan Perumahan yang ada dengan tambahan US$30 per bulan (Rp494.326 per bulan). Sedangkan Paket Layanan Perumahan Standar senilai US$120 per bulan (Rp1,97 juta per bulan) untuk data tak terbatas.

Selanjutnya, pelanggan Starlink akan membayar sekitar US$150 per bulan (Rp2,47 juta per bulan) jika digabungkan dengan Paket Layanan Mini Roam. Biaya bulanan Paket Layanan Mini Roam Starlink menyediakan data seluler sebesar 50 GB yang dapat digunakan di mana saja di AS.

SpaceX akan memulai pengiriman Starlink Mini Dish Kit bulan depan. Starlink Mini Dish Kit dan Paket Layanan Mini Roam hanya dapat digunakan melalui undangan.

