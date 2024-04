Cara Melacak Lokasi Nomor HP Orang Lain dengan Mudah!

Bisnis.com, JAKARTA - Di jaman yang canggih ini, kini kita bisa melakukan pelacakan lokasi seseorang dengan mudah. Cara melacak lokasi dengan nomor hp bisa Anda gunakan untuk mengetahui lokasi orang tersayang. Manfaat lain dengan mengetahui cara melacak lokasi nomor hp adalah Anda bisa melacak keberadaan ponsel jika hilang.

Melacak seseorang ternyata bisa dilakukan hanya dengan menggunakan nomor handphone (HP). Selain itu, bisa juga menggunakan maps untuk melacak lokasi. Tidak untuk melacak seseorang, nomor ponsel juga bisa di-tracking untuk menemukan HP yang hilang.

Bisnis.com sudah merangkum berbagai cara untuk mengetahui lokasi dengan menggunakan nomor hp. Pahami cara melacak lokasi nomor hp seseorang dengan langkah yang sangat mudah berikut.

Cara Melacak Lokasi Nomor HP Seseorang

1. Menggunakan WhatsApp Web

Salah satu cara mudah untuk melakukan pelacakan terhadap seseorang adalah dengan menggunakan WhatsApp Web.

Cara melacak lokasi nomor hp dengan menggunakan WhatsApp Web:

Buka WhatsApp Web dan masuk ke pesan seseorang yang ingin dilacak lokasinya

Tekan tombol Ctrl+Alt+Del secara bersamaan. Kombinasi tersebut akan membuat Anda masuk ke Task Manager

Tekan Windows+R bersamaan

Kemudian ketik "cmd" dan pilih Enter.

Saat command prompt muncul, ketik netstat dan tekan Enter

Catat alamat IP yang muncul

Setelah itu buka situs https://www.ipaddress.com/ dan lacak lokasi orang tersebut dengan memasukkan alamat IP yang didapatkan sebelumnya

2. Menggunakan Geofind

Cara lain yang bisa dilakukan untuk melakukan pelacakan terhadap nomor hp seseorang yakni menggunaan situs Geofind.

Masuk ke situs Geofind, www.geo-find-id.com

Pilih negara dan masukkan nomor HP yang ingin dilacak

Masukkan email Anda dan beri persetujuan pada Syarat dan Ketentuan Umum

Masukkan nomor kartu kredit dan lengkapi data yang dibutuhkan

Tak perlu khawatir dengan pembayaran, anda akan mendapat masa trial dan batalkan langganan saat ingin berhenti langganan

3. Menggunakan Operator Seluler

Cara melacak lokasi dengan nomor hp terakhir yang bisa dilakukan yakni dengan bantuan operator seluler.

Telkomsel

Cara melacak lokasi nomor hp kartu Telkomsel adalah sebagai berikut:

Ketik *250# hingga muncul tampilan "Lihat/Edit daftar teman". Masukkan nomor HP yang ingin dicek lokasinya. Cara lain yang bisa dilakukan yakni dengan mengirim SMS ke 5200 dengan format "Teman Nama Nomor".

XL

Cara melacak lokasi nomor hp provider XL adalah dengan ketik kode dial up *123*573*1# dan pilih menu Lokasi Keluarga. Atau kirim SMS ke 9111 dengan format CARI NoHP

Indosat

cara melacak lokasi nomor hp kartu Indosat bisa dilakukan sama seperti Telkomsel dan XL, ketik *777*6*6# dan pilih menu lokasi keluarga. Atau kirim SMS ke nomor 9111 dengan format "CARI NoHP"

4. Melalui Google Maps

Anda bisa melacak lokasi dengan nomor hp menggunakan aplikasi Google Maps. Cara melacaknya cukup mudah, pertama masuk ke menu Options, dan pilih "Friend List" atau "Daftar Teman". Kemudian, tambahkan teman dengan nomor HP yang ingin dilacak. Setelah itu, Anda dapat melihat lokasi teman tersebut di maps.

5. Menggunakan Google Find My Device

Anda bisa menggunakan layanan Google Find My Device untuk melacak lokasi HP yang terhubung dengan akun Google. Cara melacak menggunakan Google FInd My Device adalah dengan mengakses situs web Find My Device, masuk dengan akun Google yang terdaftar di HP yang ingin dilacak, dan melihat lokasi HP tersebut di maps.

6. Menggunakan Aplikasi Pelacakan Nomor HP

Download aplikasi seperti Phone Tracker by Number atau GPS Pelacakan nomor hp dari Google Play Store atau App Store. Setelah berhasil download, buka aplikasi tersebut dan ikuti instruksi untuk memasukkan nomor HP yang ingin Anda lacak. Dengan demikian, Anda dapat melihat lokasi ponsel yang terhubung dengan nomor tersebut.

Demikian informasi lengkap mengenai cara melacak lokasi nomor hp seseorang dengan mudah.

