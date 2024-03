Bantah Keberadaan Teknologi Alien, Kantor UFO AS: Tidak Ada Bukti Empiris

Bisnis,com, JAKARTA - Kantor UFO Pentagon Amerika Serikat (AS) kembali menekankan bahwa mereka tidak menemukan bukti adanya teknologi alien di langit, di luar angkasa, atau yang jatuh di gurun Amerika Serikat.

Kantor Resolusi Anomali Seluruh Domain (AARO) dibentuk untuk membantu pemerintah AS mempelajari dan menyelesaikan laporan fenomena anomali tak teridentifikasi (UAP), sebuah istilah baru yang mencakup UFO tidak hanya di langit tetapi juga di luar angkasa serta di bawah air, atau bahkan domain yang tampaknya berpindah antar domain tersebut.

Pada hari Jumat (8 Maret), kantor tersebut merilis "Laporan Catatan Sejarah Keterlibatan Pemerintah AS dengan Fenomena Anomali Tak Dikenal (UAP) Volume I" yang telah lama ditunggu-tunggu.

Laporan ini diduga akan menimbulkan kontroversi di kalangan gerakan pengungkapan UAP yang berpendapat bahwa pemerintah AS, pada kenyataannya, mengetahui lebih banyak tentang dugaan kehadiran alien daripada yang diakui secara publik.

“AARO tidak menemukan bukti bahwa penyelidikan USG [pemerintah AS], penelitian yang disponsori akademis, atau panel peninjau resmi telah mengkonfirmasi bahwa setiap penampakan UAP mewakili teknologi luar angkasa,” tulis dalam laporan tersebut dikutip dari Space.com, Minggu (10/3/2024).

Meski demekian laporan tersebut juga punya kekurangan yaitu kegagalan dalam memecahkan atau mengidentifikasi laporan UAP, akibat kurangnya data.

“Sebagian besar laporan hampir pasti merupakan hasil dari kesalahan identifikasi dan konsekuensi langsung dari kurangnya kesadaran domain; terdapat korelasi langsung antara jumlah dan kualitas informasi yang tersedia mengenai suatu kasus dengan kemampuan untuk menyelesaikannya secara meyakinkan,” AARO menulis.

Tim studi UAP NASA mencapai kesimpulan serupa dalam laporan publik pertamanya, yang diterbitkan pada September 2023.

“Tim studi independen NASA tidak menemukan bukti apa pun bahwa UAP berasal dari luar bumi, namun kami tidak mengetahui apa itu UAP,” Kata Administrator NASA Bill Nelson saat itu.

Laporan AARO selanjutnya menyatakan bahwa, meskipun terdapat klaim yang dipublikasikan secara luas pada sidang kongres pada bulan Juli 2023 yang mencakup kesaksian dari mantan personel militer dan komunitas intelijen AS, kantor tersebut tidak menemukan bukti yang menunjukkan bahwa pemerintah AS memiliki pesawat asing yang jatuh atau direkayasa ulang, teknologi, atau bahwa "program rekayasa balik UAP" yang tersembunyi benar-benar ada, baik di pemerintah AS atau di industri swasta.

“AARO menetapkan, berdasarkan semua informasi yang diberikan hingga saat ini, bahwa klaim yang melibatkan orang-orang tertentu, lokasi yang diketahui, pengujian teknologi, dan dokumen yang diduga terlibat dalam atau terkait dengan rekayasa balik teknologi luar bumi, adalah tidak akurat,” kata laporan tersebut.

Klaim-klaim ini sebagian besar merupakan “hasil pelaporan melingkar dari sekelompok individu yang meyakini hal ini, meskipun tidak ada bukti apa pun,” tambahnya.

Mantan kepala AARO Sean Kirkpatrick menerbitkan opini di Scientific American pada hari Kamis (7/3/2024) dengan alasan bahwa meskipun penting bagi pemerintah AS untuk mempelajari UFO, mereka perlu melakukannya dari perspektif ilmiah dan tanpa menggunakan cara lain. Teori konspirasi.

“Namun banyak pengamat luar yang mengkritik AARO sebagai bagian dari upaya pemerintah yang terus menutup-nutupi keberadaan alien,” tulis Kirkpatrick dalam opininya.

“Menariknya, mereka belum memberikan bukti yang dapat diverifikasi mengenai hal ini, dan tidak ada pula beberapa dari mereka yang lebih blak-blakan bersedia untuk terlibat dengan kantor tersebut untuk membahas posisi mereka atau menawarkan data dan bukti yang mereka klaim mereka miliki,” lanjutnya.

Sebaliknya, tulis Kirkpatrick, para kritikus ini mengandalkan pemberitaan orang lain tanpa "pemikiran kritis yang cermat".

Mantan kepala AARO ini mengakui bahwa kesimpulan laporan tersebut pasti akan dikritik oleh mereka yang percaya bahwa Pentagon dan perusahaan-perusahaan dirgantara swasta memiliki teknologi alien yang mereka sembunyikan dari publik.

Namun ia mencatat bahwa kantornya sebelumnya telah memberikan setiap kesempatan bagi para saksi dan pelapor. untuk mengajukan bukti apa pun yang mungkin mereka miliki.

“Meskipun mereka yang melapor telah memberikan informasi berharga (meskipun bukan tentang makhluk luar angkasa atau menutup-nutupi), mereka yang memilih untuk menggairahkan kepentingan nasional hanya akan memicu perpecahan dan kebencian terhadap orang-orang AARO yang kredibel dan bekerja dengan setia untuk mengatasi hal ini. misi," tulis Kirkpatrick dalam opini tersebut.

Namun, menurut beberapa laporan, banyak personel pemerintah atau militer AS yang menolak memberikan kesaksian saksi mata mereka kepada AARO.

“Laporan ini tidak akan memuaskan para kritikus karena banyak saksi yang tidak mempercayai AARO dan tidak mau berbicara dengan mereka,” kata mantan Wakil Asisten Menteri Pertahanan Bidang Intelijen Christopher Mellon.

