Profil Timnas eFootball RI yang Memenangkan AFC eAsian Cup Qatar 2023

Bisnis.com, JAKARTA - Tim nasional e-Football Indonesia berhasil menjadi juara AFC eAsian Cup Qatar 2023 setelah mengalahkan Jepang pada Senin (5/2/2024) dini hari. Indonesia pun berhasil menjadi pemenang pertama AFC eAsian Cup.

Timnas Indonesia yang diperkuat oleh Elga Cahya Putra, Rizky Faidan, dan Akbar Paudie berhasil mengalahkan tim Jepang dengan skor akhir sebesar 2-0 dalam laga best of three.

Adapun berikut ini profil masing-masing pemain tim nasional eFootball dari Indonesia.

1. Rizky Faidan

Berdasarkan laman Instagramnya, kemenangan Rizky di dunia esport dimulai pada 2016 saat menjadi juara 1 Ligapes1 Indonesia. Lalu, pada September 2018 saat menjadi juara 1 Indonesia eSport Championship.

Kemudian pada Februari 2019, Rizky berhasil membawa Indonesia menyabet piala di South Asia Final Thailand 2019. Lalu, Rizky juga membawa pulang gelar runner up co-op dan semifinal 1 versus 1 di PES League World Final di London, Inggris.

Lalu pada 2020 dan 2021, Rizky secara konsisiten menyabet piala juara Indonesia Football eLeague (IFeL) mewakili Sleman, Jawa Tengah. Pada 2022, Rizky berpindah ke Bali United dan kembali memenangkan juara pertama Nusapay IFeLeague1 2022.

Lagi, pada November 2023, Rizky kembali meraih gelar juara di Indonesia eFootbal Cup mewakili Persik Kediri.

2. Elga Cahya Putra

Mengutip laman Instagramnya, Elga pertama kali memasuki dunia perlombaan esport pada November 2020, saat mengikuti Indonesian Football e-League mewakili Madura United FC.

Kemudian, pada 2021, Elga berhasil masuk ke tim nasional esport untuk mewakili Indonesia melawan timnas Vietnam, saat itupun Elga sudah bertemu dengan Rizky. Lalu di tahun yang sama, Elga mewakili Borneo FC memenangkan juara 2 Oxtrade IFeLeague 1.

Pada Desember 2022, Elga berhasil menyabet medali emas World eSport Championship Bali 2022 dan setahun kemudian meraih juara 3 di kompetisi Indonesian eFootball Cup 2023 mewakili Borneo FC.

Lalu pada Desember 2023, masih mewakili Borneo FC, Elga kembali menyabet piala juara 1 IFeLeague.

3. Mohamad Akbar Paudie

Memang sepak terjang pria asal Gorontalo ini tidak sebanyak kedua anggota tim lainnya, tetapi Akbar sempat mengikuti eLeague Thailand pada 2021. Kemudian di tahun yang sama, Akbar mewakili Gorontalo membawa medali di PON XX Papua 2021.

Pada November 2022, Akbar kembali bermain mewakili Bhayangkara FC dalam kompetisi Nusa Pay IFe League 1 2022, saat itupun dia menjadi musuh dari Rizky.

Setahun kemudian, pada November 2023, Akbar menjadi pemain dengan statistik terbaik di Indonesian Football e-League 2023.

