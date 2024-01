Perjalanan Karier Jess No Limit, Kini Comeback Stronger di EVOS

Bisnis.com, JAKARTA - Kabar gembira untuk penggemar esports, di mana Jess No Limit mengumumkan akan kembali ke EVOS.

Proplayer paling sukses di Asia Tenggara itu mengumumkan kembalinya dirinya di dunia game online, pada Rabu (24/1/2024).

"Im back," tulisnya singkat di Instagram @jessnolimit. Ia pun turut memberikan beberapa cuplikan saat dirinya masih aktif mengikuti pertandingan Mobile Legends.

Unggahannya itu kemudian disamput antusias oleh para penggemarnya.

Diketahui, Jess No Limit memang sudah lebih dari satu tahun vakum dari dunia game. Ia pun fokus membuat konten Youtube bersama istrinya, Sisca Kohl.

Mengutip dari OneEsports, Jess No Limit pensiun dari scene kompetitif sebelum MPL ID S4 berakhir. Ia pun hanya membela satu tim saja di masa kariernya, yakni EVOS Esports. Sejak MPL ID S1, Justin tidak pernah berganti tim.

Adapun MPL ID S3 adalah kompetisi terakhir bagi Jess No Limit. Ia kemudian berkarier sebagai streamer hingga saat ini.

Perjalanan Karier

Jess No Limit memulai karier gamingnya dari kecintaannya terhadap game sejak masih duduk di bangku sekolah dasar.

Ia bahkan sempat membuka usaha jual beli voucher koin game saat kuliah. Hingga akhirnya pada 2017, ia bergabung dengan tim Esports bernama Sports Saint Indo.

Kemampuan dan kelihaiannya dalam bermain Mobile Legends berhasil membuatnya menjuarai berbagai turnamen online.

Namun ia memutuskan untuk keluar dari Sports Saint Indo pada 2018 dan bergabung dengan EVOS Legends. Tak lama berama EVOS, Jess memilih untuk berkarier sendiri di dunia Youtube.

Selain kanal pribadinya yang dinamai Justin, Jess juga memiliki sejumlah kanal YouTube lainnya bernama Grace No Limit, Jess No Limit Gaming, dan Jess No Limit Shorts. Total jumlah subscribernya mencapai puluhan juta.

Pemilik nama asli Tobias Justin itu juga menjadi salah satu pemain top Global Mobile Legend. Dirinya pernah menjadi duta piala presiden e-sport dan penghargaan MLBB All-Stars 2020 Indonesia 515 eParty,.

Kepopuleran Jess juga membuat dirinya dilirik Ruang Guru hingga akhirnya ditunjuk sebagai brand ambassador.

Suami dari Sisca Kohl ini diperkirakan memiliki kekayaan sebesar US$1,6 - 6,35 juta atau sekitar Rp23,5 miliar hingga Rp93,4 milar.

