TikTok Ungkap Nasib 6 Juta Seller di RI Usai Fee Penjual di AS Naik

Bisnis.com, JAKARTA - TikTok Indonesia menyampaikan belum ada rencana bagi perusahaan untuk menaikkan biaya penjual (seller) di Indonesia, sebagaimana yang terjadi di Amerika Serikat (AS).

"Saat ini, kami tidak memiliki rencana untuk menerapkan kebijakan yang sama [dengan TikTok AS]. Fokus kami tetap pada pemberdayaan UMKM lokal di Indonesia" kata Juru Bicara TikTok kepada Bisnis, Selasa (16/1/2024).

Untuk diketahui, pada Oktober 2023 TikTok mengeklaim memiliki 6 juta seller dan 7 juta konten kreator, yang saling bekerja sama dalam mengembangkan TikTok. Seller tersebut mengandalkan fitur live streaming untuk mendorong penjualan mereka.

Baca Juga Sebulan Uji Coba TikTok Tokopedia, GOTO Utamakan Pengalaman Konsumen

Tidak hanya itu, diketahui juga bahwa kebijakan yang terjadi di TikTok Amerika Serikat tidak berdampak pada seller Tokopedia. Meski platform TikTok dan Tokopedia bakal diintegrasikan, pedagang TikTok dan Tokopedia tetap terpisah. Tokopedia hanya berperan sebagai sistem pendukung pembayaran di TikTok mengingat social commerce dilarang untuk melakukan transaksi.

Sebelumnya, Social commerce TikTok Shop akan menaikan biaya penjual menjadi 6% dari sebelumnya 2% pada 1 April 2024 dan meningkat lagi menjadi 8% pada 1 Juli 2024 atau 4 bulan berselang.

“Sebagai bagian dari komitmen berkelanjutan kami untuk menyediakan platform dan layanan terbaik bagi Anda, kami menerapkan penyesuaian tarif biaya rujukan kami, efektif 1 Juli 2024, dari 2 persen ditambah US$0,30 per transaksi, menjadi 8% per pesanan,” ujar surat dari TikTok, dikutip dari The Information, Senin (8/1/2024).

Baca Juga Induk TikTok Setop Layanan Streaming Musik Resso di India Bulan Ini

Kendati demikian, tidak semua kategori akan terpengaruh. Untuk kategori barang yang lebih mahal, seperti elektronik akan dikenakan persentase biaya penjual yang lebih rendah. Namun, memang tidak disebutkan persentasenya.

Menurut Tech.co, tindakan yang dilakukan TikTok Shop Amerika Serikat merupakan sebuah kisah klasik, saat sebuah platform baru memasuki pasar dengan biaya yang sangat rendah. Kemudian, saat basis pengguna sudah terbentuk, platfomr baru menaikkan biaya tersebut.

Adapun saat basis pengguna sudah terbentuk, penjual tidak memiliki pilihan lain selain mengikuti cara bermain TikTok, daripada kehilangan pembeli.

Sebagai informasi, baru-baru ini total jumlah belanja yang dilakukan konsumen TikTok menyentuh angka US$10 miliar. Pencapaian inipun menobatkan TikTok sebagai aplikasi bukan game dengan pendapatan terbesar di dunia.

Hal ini sangat masuk akal, mengingat pada Desember 2023 pelanggan menghabiskan total US$11 juta di TikTok setiap harinya. Adapun aplikasi dengan pendapatan terbesar di dunia adalah Candy Crush dengan jumlah nominal transaksi yang dilakukan konsumen sebesar US$12 miliar.

Lebih lanjut, untuk Indonesia sendiri memang masih belum diinformasikan jika ada penambahan biaya penjual.

Berdasarkan catatan terakhir pada Juni 2023, biaya yang dibebankan TikTok pada para penjual cukup bervariasi tergantung dengan jenis barang.

Untuk barang kategori fesyen, seperti baju wanita, baju pria, tas, baju anak, sepatu, dan baju olahraga dikenakan biaya sebesar 4,3%. Kemudian, untuk aksesoris ponsel, barang kecantikan, skincare juga dikenakan biaya sebesar 4,3%.

Lebih lanjut, untuk buku, majalah, kaset, peralatan kesehatan, peralatan rumah, peralatan dapur, furnitur, dan pelengkap perabotan dikenakan biaya 3,6%.

Selanjutnya, untuk aksesoris elektronik, koleksi untuk hobi, dan boneka dikenakan biaya sebesar 3,2%. Sementara untuk komputer, makanan, minuman, peralatan bayi, dan peralatan anabul dikenakan biaya 2,7%.

Lalu, untuk perhiasan, ponsel, elektronik, dan perabotan rumah dikenakan biaya sebesar 1,9% dan produk virtual dikenakan biaya 1%

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News