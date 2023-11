Modal Ventura Sebut Elemen Penting dalam Bisnis Startup

Bisnis.com, JAKARTA - Modal ventura menyebut bisnis startup perlu mengutamakan strategi yang berkelanjutan melalui proses manajemen dan startup exit.

Pendiri Kopital Ventures, Fandy Cendrajaya mengatakan pada umumnya, ada empat strategi exit yang paling sering menjadi pilihan utama para pemangku kepentingan di dunia startup.

Pertama menjual perusahaan startup kepada perusahaan lain (akuisisi). Kedua, mencatatkan saham startup di bursa saham umum agar bisa diperjualbelikan oleh masyarakat umum (IPO).

Ketiga, lanjutnya, membeli saham dari pemegang saham lain (buyout). Keempat, bergabung bersama entitas bisnis lain (merger).

"Namun, terlepas dari strategi yang dipilih, sustainability merupakan elemen penting agar founder dan investor sama-sama untung," katanya dalam panel diskusi CEO Speaks dalam Startup Day bertema ‘Untold Stories of the Tech Industry: The Hope for a Sustainable New Economy’, dikutip Sabtu (4/11/2023).

Dia menambahkan diharapkan bisnis akan tetap berkembang hingga ke depannya tanpa keterlibatan founder dan investor.

Menurutnya, pada akhirnya, exit sebuah perusahaan tidak hanya berdampak ke pendiri dan investornya, tetapi juga semua karyawan yang terlibat di dalamnya. Jadi, harus ada strategi yang mengutamakan keberlangsungan jangka panjang.

Dalam kesempatan yang sama, Executive Dean BINUS Business School, Dezie L. Warganegara menyebut seiring dengan berkembangnya skala sebuah perusahaan startup, cepat atau lambat akan ada anggota pendiri atau investor yang keluar dari bisnis tersebut demi menghasilkan keuntungan.

Namun, di tengah banyaknya pertumbuhan jumlah startup Tanah Air pada tahun ini secara bersamaan, banyak investor yang semakin selektif mengucurkan dana.

"BINUS Business School ingin menghubungkan para mahasiswanya dengan tokoh C-level dari berbagai industri," ujarnya.

Dengan demikian, mereka dapat mempelajari pengalaman key figure secara langsung untuk dijadikan bekal mendirikan usaha sendiri di masa depan. Wawasan dari diskusi CEO Speaks juga akan melengkapi ilmu yang mereka peroleh dari bangku kelas.

