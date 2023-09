Harga dan Spesifikasi Infinix GT 10 Pro, Cocok Buat Gamers

Bisnis.com, JAKARTA - Sesuai dengan namanya, seri Infinix GT 10 Pro diperuntukkan bagi pecinta game. Desainnya pun diberikan aksen dan detail yang mencerminkan estetika HP gaming. Kamu juga perlu mengetahui apa saja spesifikasi Infinix GT 10 Pro.

Infinix tentu saja berusaha memberikan HP terbaik dengan harga dan spesifikasi yang kompetitif. Seperti kebanyakan review HP pada umumnya, dus penjualannya biasanya berisi charger adapter, kabel data, buku panduan, kartu garansi, SIM Card Ejector

Berikut ini adalah beberapa spesifikasi Infinix GT 10 Pro yang sudah dilansir dari berbagai sumber:

1. Performa Infinix GT 10 Pro

Infinix mempersenjatai Infinix GT 10 Pro dengan prosesor Mediatek Dimensity 8050 (6 nm) yang memiliki CPU Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-A78 & 3x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) dan GPU Mali-G77 MC9. Bicara mengenai performanya, sudah memuaskan di kelasnya.

Bicara soal memori HP ini, unit review Infinix GT 10 Pro mengadopsi memori 256GB 8GB RAM dan microSDXC (dedicated slot). Setidaknya, sudah cukup untuk kebutuhan aplikasi dan penyimpanan file musik dan video. Didukung dengan jaringan lengkap mulai dari GSM / HSPA / LTE / 5G dengan kecepatan HSPA, LTE, 5G.

Sumber: Dok Infinix

2. Fitur lain

Fitur lain yang dibenamkan dalam Infinix GT 10 Pro ini cukup lengkap mulai dari WLAN dengan Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, Yes, GPS, GLONASS, GALILEO, NFC Yes, Radio FM radio dan USB Type-C 2.0. Tak ketinggalan Sensor Fingerprint (under display, optical), accelerometer, proximity, compass, gyro.

3. Baterai Infinix GT 10 Pro

Memasuki area baterai, unit review Infinix GT 10 Pro ini hadir dengan dukungan baterai berkapasitas Li-Po 5000 mAh, non-removable. Seri ini juga didukung charger yang bisa diandalkan.

4. Desain

Meski orientasinya pada performa dan harga, tapi Infinix GT 10 Pro ini tak mau begitu saja mengesampingkan soal desain. Didukung dengan dimensi 162.7 x 75.9 x 8.1 mm (6.41 x 2.99 x 0.32 in) serta berat 187 g (6.60 oz) dan memiliki SIM Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by).

Seperti biasa, bagian handphone ditanami dengan fasilitas standar mulai dari port USB, mic dan grill speaker, SIM tray, tombol volume dan mic. Seri ini menawarkan beberapa pilihan warna Cyber Black, Mirage Silver.

5. Display

Di sektor layar, unit review Infinix GT 10 Pro memberikan pengalaman visual buat konsumen dengan dukungan layar ukuran 6.67 inches, 107.4 cm2 (~87.0% screen-to-body ratio), dengan resolusi 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) dan tipe AMOLED, 1B colors, 120Hz, 900 nits (peak).

Sumber: Dok Infinix

6. Kamera Infinix GT 10 Pro

Dari sisi kamera, unit review Infinix GT 10 Pro ini didukung kamera utama 108 MP, f/1.8, (wide), 1/2.55", AF 2 MP, (macro) 2 MP, (depth) dan kamera selfie 32 MP, f/2.5, (wide). Serta didukung fitur Quad-LED flash, HDR, panorama, 4K@30fps, 1080p@30/60fps.

Secara teknis, kualitas yang ditawarkan dalam urusan imaging tidak mengecewakan. Fitur otomatis pada kamera utamanya bisa memproduksi foto outdoor dengan komposisi warna dan pencahayaan seimbang. Dalam kondisi low light atau malam, tetap bisa mengoptimalkan outputnya.

7. Harga Infinix GT 10 Pro

Infinix GT 10 Pro (8 GB/256 GB): Rp2.399.000 (harga normal: Rp2.499.000)

Itulah penjelasan lengkap mengenai harga dan spesifikasi Infinix GT 10 Pro yang mungkin belum kamu ketahui.

