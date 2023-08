Jadwal MPL ID Season 12 Week 3: Ada Onic vs Evos

Bisnis.com, SOLO - Berikut jadwal MPL ID Season 12 Week 3, ada big match Onic Esports vs Evos Legends.

Turnamen Mobile Legends: Bang Bang Professional League (MPL ID) Season 12 akan memasuki pekan ketiga mulai Kamis (3/8/2023).

Total ada sembilan pertandingan yang akan dimainkan pada pekan ketiga MPL ID Season 12 hingga Minggu (6/8/2023).

Duel Bigetron Alpha vs Aura Fire akan mengawali pekan ketiga pada Kamis sore. Bigetron mengincar kebangkitan setelah kalah dari RRQ Hoshi pekan lalu.

Kemudian pada pertandingan selanjutnya ada partai Evos Legends vs Dewa United. Performa Dewa United pekan lalu mengalami penurunan, kini mereka harus menghadapi Evos yang tengah on fire.

Lalu pada Jumat (4/8/2023), ada pertandingan Dewa United vs Geek Fam. Pada laga ini Geek tak bisa didampingi pelatihnya, Renz karena mendapat hukuman.

Partai terakhir pada hari tersebut akan mementaskan Aura Fire vs Onic Esports. Aura belum menemukan performa terbaik setelah merombak roster mereka pada musim ini.

Tiga pertandingan yang akan digelar pada Sabtu (5/8/2023) adalah Rebellion Zion vs Bigetron Alpha, Geek Fam vs RRQ Hoshi, dan Onic Esports vs Evos Legends.

Pemuncak klasemen sementara RRQ hanya bermain satu kali pekan ini yakni melawan Geek Fam. Dengan demikian, posisi Naomi dan kawan-kawan bisa saja digusur oleh pesaingnya pada akhir pekan nanti.

Sementara itu duel sengit diprediksi akan tersaji pada laga Onic vs Evos. Maklum, pertandingan ini adalah ulangan final MPL ID Season 11 yang kala itu dimenangi Onic.

Terakhir pada hari Minggu (6/8/2023), Onic akan melawan Rebellion sementara Evos bersua dengan Aura.

Berikut jadwal MPL ID Season 12:

