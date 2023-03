Jadwal MPL ID Season 11 Week 6: Penentuan Playoff, EVOS vs Onic

Bisnis.com, SOLO - Berikut jadwal MPL ID Season 11 week yang keenam. Dua partai berat menanti EVOS Legends pekan ini, ada duel versus Onic.

Mobile Legends Professional League (MPL) ID season yang ke-11 telah memasuki week 6 pada Kamis (23/3/2023).

Ini adalah pekan terakhir regular season MPL ID Season 11. Pada akhir pekan ini akan diketahui tim mana saja yang berhak lolos ke fase playoff.

Duel sengit langsung membuka pekan keenam ini dengan el clasico EVOS Legends vs RRQ Hoshi, Kamis.

Kemudian pada Jumat (24/3/2023), ada partai Bigetron Alpha vs Rebellion Zion disusul Aura Fire vs EVOS Legends, dan RRQ Hoshi vs Geek Slate.

Di atas kertas, Bigetron, Rebellion, dan Alter Ego masih punya kans untuk lolos ke fase playoff. Peluang yang relatif lebih kecil dimiliki oleh Aura.

Kemudian pada Sabtu (25/3/2023), ada empat laga yang digelar yakni EVOS Legends vs Onic Esports, RRQ vs Rebellion, Aura vs Alter Ego, dan Geek Slate vs Bigetron.

Duel ini juga bisa menjadi penentu kelolosan Bigetron Alpha dan Alter Ego ke playoff. Serta, untuk mencari tim pendamping Onic dan RRQ di upper bracket.

Sebagai penutup, pada Minggu (26/3/2023) ada dua pertandingan yakni Rebellion vs Onic dan Bigetron vs Alter Ego.

Partai terakhir diprediksi berjalan menarik karena kedua tim tak mau terjerumus ke zona merah.

Berikut jadwal MPL ID Season 11:

