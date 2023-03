Jadwal MPL ID Season 11 Week 4: Bigetron Lawan Onic dan RRQ

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SOLO - Jadwal MPL ID season 11 week 4 akan dimulai pada akhir pekan ini. Bigetron Alpha akan menghadapi dua tim papan atas, Onic Esports dan RRQ Hoshi.

Mobile Legends Professional League (MPL) ID Season 11 akan memasuki week yang keempat pada Jumat (10/3/2023).

Total ada sembilan pertandingan yang digelar pada week ketiga MPL ID Season 11 ini.

Baca Juga : Jadwal MPL ID Season 11 Week 3: Ada Onic vs EVOS

Partai Geek Slate vs RRQ Hoshi akan membuka week keempat MPL ID Season 11 pada Jumat siang.

RRQ pekan lalu memetik kemenangan sempurna, 2-0, saat menghadapi Rebellion Zion.

Di sisi lain, Geek Slate juga tampil gemilang dengan menjegal Alter Ego (2-0) dan Bigetron Alpha (2-1).

Baca Juga : Jadwal MPL ID Season 11 Week 2: Ada El Clasico RRQ vs EVOS

Selanjutnya akan ada partai sengit antara Alter Ego vs EVOS Legends. Alter Ego belum menemukan performa terbaik, sementara EVOS tengah on fire meski kalah dari Onic dan RRQ pekan lalu.

Rebellion Zion akan melawan Aura Fire yang meraih kemenangan pertamanya pekan lalu.

Dengan roster baru, Aura Fire tampil menjanjikan dan siap mempertahankan konsistensi pada pekan ini.

Baca Juga : Jadwal Playoff MPL ID S10: RRQ dan ONIC Menunggu di Upper Bracket

Kemudian pada Sabtu (11/3/2023), ada empat pertandingan yakni RRQ vs Alter Ego, Geek Slate vs Aura Fire, Onic Esports vs Bigetron Alpha, dan EVOS Legends vs Rebellion Zion.

Pekan keempat akan menjadi pekan yang sulit bagi Bigetron. Sebab, selain harus melawan juara paruh musim, Onic, BTR juga mesti melawan runner-up musim lalu, RRQ Hoshi pada Minggu (12/3/2023).

Selain laga BTR vs RRQ, ada laga Onic vs Geek yang juga akan digelar pada Minggu alias hari terakhir pekan keempat.

Berikut jadwal MPL ID Season 11 Week 4:

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :