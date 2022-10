Jadwal Playoff MPL ID S10: RRQ dan ONIC Menunggu di Upper Bracket

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut jadwal playoff MPL ID Season 10 yang akan dimulai besok. Empat tim berjuang di babak pertama.

Playoff MPL ID Season 10 akan mulai bergulir pada Rabu (19/10/2022) di JIExpo Theatre, Jakarta. Enam tim telah memastikan diri lolos ke babak ini setelah melalui fase reguler season.

ONIC Esports, RRQ Hoshi, Alter Ego, Bigetron Alpha, Rebellion Zion, dan Aura Fire menjadi tim yang akan berlaga di playoff MPL ID Season 10. Adapun dua tim lain yakni Evos Legends dan Geek Fam gagal lolos.

Di babak playoff, tim peringkat ketiga akan menghadapi peringkat keenam dan peringkat keempat bersua peringkat kelima.

Laga Alter Ego vs Aura Fire akan berlangsung pada pertandingan pertama pukul 13.30 WIB. Disusul kemudian laga Bigetron Alpha vs Rebellion Zion pukul 18.30 WIB.

Pemenang laga pertama dan kedua akan melaju ke upper bracket bersua RRQ Hoshi dan ONIC Esports. RRQ vs pemenang laga pertama akan digelar lebih dulu pada Kamis (20/10/2022) pukul 13.30 WIB, sebelum dilanjutkan laga ONIC vs pemenang laga kedua.

Sementara tim yang kalah di laga pertama dan kedua akan bertanding di lower bracket, Jumat (21/10/2022) pukul 14.00 WIB. Tim yang memenangi laga akan melaju, sementara yang kalah bakal pulang.

Pemenang laga semifinal upper bracket akan bertanding di final upper bracket pada Jumat pukul 18.30 WIB. Pemenang final upper bracket lolos ke grand final sementara tim yang kalah harus angkat koper.

Sementara itu final lower bracket akan digelar pada Sabtu (22/10/2022). Pemenang laga ini akan menantang pemenang final upper bracket di grand final.

Babak grand final MPL ID Season 10 akan digelar pada Minggu (23/10/2022) pukul 16.30 WIB.

Seluruh pertandingan babak playoff menggunakan format Best of 5, kecuali babak grand final yang berformat Best of 7.

Jadwal Playoff MPL ID S10

Rabu (19/10/2022)

Alter Ego vs Aura Fire - 13.30 WIB (Match 1)

Bigetron Alpha vs Rebellion Zion - 18.30 WIB (Match 2)

Kamis (20/10/2022)

RRQ Hoshi vs Pemenang Match 1 - 13.30 WIB (Match 3)

ONIC Esports vs Pemenang Match 2 - 18.30 WIB (Match 4)

Jumat (21/10/2022)

Tim Kalah Match 1 vs Tim Kalah Match 2 - 13.30 WIB (Match 5)

Pemenang Match 3 vs Pemenang Match 4 - 18.30 WIB (Match 6)

Sabtu (22/10/2022)

Pemenang Match 5 vs Tim Kalah Match 6 - 16.30 WIB (Match 7)

Minggu (23/10/2022)

Pemenang Match 6 vs Pemenang Match 7 - 16.30 WIB (Match 8/Grand Final)

