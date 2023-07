Jadwal MPL ID Season 12 Week 2: El Clasico Evos vs RRQ, Onic vs AE

Bisnis.com, SOLO - Berikut jadwal MPL ID season 12 week kedua. Ada el clasico Evos vs RRQ pada pekan ini.

Mobile Legends: Bang Bang Professional League (MPL) ID Season 12 akan memasuki pekan kedua pada hari Kamis (27/7/2023) hingga Minggu (30/7/2023).

Total ada sembilan pertandingan yang akan dimainkan pada pekan kedua MPL ID Season 12.

Laga pembuka week ini dimainkan oleh Bigetron Alpha vs Dewa United Esports. Sebagai tim pendatang baru, Dewa United tampil apik dengan memetik kemenangan atas Aura Fire dan Rebellion Zion.

Di sisi lain, Bigetron juga perkasa karena berhasil mencukur Alter Ego dan Geek Fam pada pekan pertama.

Setelah itu ada partai panas yang akan mempertemukan Onic Esports vs Alter Ego pada Kamis malam.

Duel ini akan menjadi pertemuan dua roamer yang saling mengagumi, Kiboy di Onic dan REKT di Alter Ego.

Kemudian dua pertandingan akan digelar pada Jumat (28/7/2023). Evos Legends memulai pertandingan pertamanya musim ini dengan menghadapi Geek Fam.

Evos yang turun dengan roster baru bakal mendapat tes sulit dari Baloyskie dan kawan-kawan. Satu pertandingan lain pada hari Jumat adalah Dewa United vs Onic.

Pada Sabtu (29/7/2023), ada tiga laga yang digelar yakni Aura Fire vs Rebellion Zion, Geek Fam vs Alter Ego, dan el clasico Evos vs RRQ Hoshi.

Dari ketiga partai itu jelas Evos vs RRQ adalah yang paling menyita perhatian besar. Musim lalu RRQ gagal lolos ke MSC dan slot runner-up digenggam oleh Evos.

Hal itu menambah motivasi RRQ untuk membalaskan dendam kepada Macan Putih.

Hari terakhir alias Minggu (30/7/2023) ada dua pertandingan lain yang bakal bergulir yakni Alter Ego vs Evos dan RRQ vs Bigetron.

Dua partai tersebut menjadi ajang reuni untuk beberapa pemain, misalnya REKT dengan Evos dan Super Vyn dengan RRQ.

Berikut jadwal MPL ID Season 12:

