Jadwal MPL ID Season 12 Week 1: Ada RRQ vs Onic

Bisnis.com, SOLO - Berikut jadwal MPL ID season 12 week 1. Duel dua tim papan atas, RRQ Hoshi vs Onic Esports, langsung tersaji di minggu pertama.

Mobile Legends: Bang Bang Professional League (MPL) ID Season 12 akan resmi dimulai Kamis (13/7/2023).

Berbeda dengan season sebelumnya, kali ini MPL ID digelar dalam empat hari yakni pada Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu.

Di MPL ID Season 12, Aura Fire vs Dewa United menjadi partai pembuka yang akan digelar pada Kamis pukul 16.30 WIB.

Dewa United merupakan tim yang baru saja bergabung dengan MPL ID. Sebelumnya, tim ini hanya berkiprah di Mobile Legends: Bang Bang Development League (MDL).

Setelah itu, ada laga Rebellion vs Alter Ego pada hari yang sama.

Kemudian pada Jumat (14/7/2023) ada dua laga lagi yang dipertandingkan yakni Bigetron Alpha vs Geek Slate dan Aura Fire vs RRQ Hoshi.

Berlanjut ke hari Sabtu (15/7/2023), tiga pertandingan langsung digelar yakni Alter Ego vs Bigetron, Dewa United vs Rebellion, dan big match RRQ vs Onic.

Week pertama MPL ID Season 12 akan ditutup pada Minggu (16/7/2023). Total ada dua pertandingan pada hari itu.

Geek vs Onic dan Rebellion vs RRQ akan menjadi dua partai penutup MPL ID Season 12 week pertama.

Berikut jadwal MPL ID season 12 week 1:

