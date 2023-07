Jumlah Pelanggan dan Penetrasi FMC XL Axiata (EXCL) Tumbuh Semester I/2023

Bisnis.com, JAKARTA - PT XL Axiata Tbk. mencatatkan pertumbuhan jumlah pelanggan untuk layanan internet rumah, XL Home, pada semester I/2023 dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Sejalan dengan pertumbuhan tersebut, pelangga XL Home yang bermigrasi ke produk konvergensi XL, XL Satu, juga meningkat.

Merujuk pada presentasi korporasi XL Axiata. Pada semester 2023, emiten berkodesaham EXCL itu melayani 154.000 pelanggan internet rumah atau bertambah sekitar 52.000 pelanggan dibandingkan dengan semester I/2023 yang berjumlah 102.000 pelanggan.

Tidak hanya itu, penambahan pelanggan baru pada kuartal II/2023 juga tercatat lebih banyak dibandingkan dengan kuartal I/2023. Pada kuartal II/2023, jumlah pelanggan bertambah 22.000 pelanggan baru sementara itu kuartal I/2023 hanya 9.000 pelanggan baru.

XL Axiata juga mencatat pertumbuhan pelanggan yang bermigrasi ke layanan FMC atau XL Satu, dari 28 persen pada semester I/2022 menjadi 56 persen pada semester I/2023. Artinya, sebanyak 56 persen atau sekitar 85.000 pelanggan XL Home juga telah berlangganan layanan seluler XL.

Presiden Direktur & CEO XL Axiata Dian Siswarini mengatakan XL Axiata terus berupaya keras membangun fondasi yang kuat melalui organisasi yang juga terkonvergensi, demikian juga pada IT, jaringan, hingga distribusi.

Dia menambahkan pembangunan fondasi yang kuat juga diimplementasikan melalui pembentukan entitas Serve Co dan Fiber Co. XL Axiata akan menjalankan tugas sebagai Serve Co yang akan menangani semua layanan FMC dan FBB.

Link Net akan menjalankan tugas Fiber Co dengan menyediakan jaringan fiber sebagai penopang kedua layanan tersebut.

Dalam lima tahun ke depan, kedua pihak akan memperluas cakupan layanan hingga 8 juta home pass.

XL Axiata dan Link Net telah menandatangani kesepakatan kerja sama pembangunan dan pengoperasian jaringan 1 juta homes passed yang pertama dengan menjangkau sejumlah kota/kabupaten di Indonesia.

Dengan penambahan 1 juta homes passed ini, XL Axiata berharap mampu mendorong percepatan penetrasi konvergensi layanan XL SATU.

“Dalam kerja sama ini, XL Axiata telah menyiapkan perencanaan (planning) dan desain target pasar yang bisa melayani kebutuhan layanan konvergensi (convergence). Sementara itu, Link Net akan melakukan desain jaringan dan kapasitas yang dapat memenuhi kebutuhan target pasar XL Axiata,” kata Dian.

