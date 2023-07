ARPU Gabungan XL Axiata (EXCL) Tumbuh, Sentuh Rp41.000 Semester I/2023

Bisnis.com, JAKARTA - PT XL Axiata Tbk. (EXCL) mencatatkan pertumbuhan rerata pendapatan per pelanggan (average revenue per user/ARPU) gabungan dari Rp38.000 pada semester I/2022 menjadi Rp41.000 kuartal I/2023.

Sejalan dengan pertumbuhan ARPU tersebut, jumlah pelanggan XL Axiata juga mengalami pertumbuhan menjadi 58 juta dari 57,2 juta pada periode yang sama tahun lalu. XL menyatakan bahwa pelanggan yang dimilikinya adalah pelanggan-pelanggan yang produktif.

“Meningkatnya blended ARPU ini tentunya searah dengan fokus perusahaan untuk meraih dan mempertahankan pelanggan yang produktif,” kata Presiden Direktur & CEO XL Axiata, Dian Siswarini dikutip, Jumat (28/7/2023).

Dian menambahkan perseroan juga berhasil mencatatkan kinerja keuangan yang positif. EBITDA XL Axiata tumbuh 14 persen secara tahunan dengan margin yang meningkat ke 49 persen, menjadi Rp 7,65 triliun.

Selain itu, XL Axiata juga membukukan pertumbuhan laba bersih setelah dinormalisasi (NPAT) yaitu sebesar Rp658 miliar.

"Hal ini merupakan hasil dari upaya maksimal kami di semua aspek bisnis untuk merebut pasar. Pertumbuhan double digit kami raih pada Pendapatan, EBITDA, dan NPAT,” kata Dian.

Pada pengembangan layanan FMC, Dian menambahkan, XL Axiata terus memperkuat fondasi sebagai perusahaan menyedia layanan konvergensi terdepan di Indonesia.

Konvergensi, kata Dian, tidak hanya terjadi pada produk, namun juga pada sisi organisasi, jaringan, IT, hingga distribusi.

“Jadi hingga saat ini, XL Axiata masih yang terdepan untuk layanan FMC,” kata Dian.

Dia mengatakan sejak 2 tahun terakhir, XL Axiata telah mencanangkan visi sebagai Operator Konvergensi Terdepan di Indonesia.

Untuk mewujudkan visi tersebut XL Axiata juga terus berupaya keras membangun fondasi yang kuat melalui organisasi yang juga terkonvergensi, demikian juga pada IT, jaringan, hingga distribusi.

Pembangunan fondasi yang kuat tersebut juga diimplementasikan melalui pembentukan entitas Serve Co dan Fiber Co. XL Axiata akan menjalankan tugas sebagai Serve Co yang akan menangani semua layanan FMC dan FBB.

Link Net akan menjalankan tugas Fiber Co dengan menyediakan jaringan fiber sebagai penopang kedua layanan tersebut.

Dalam 5 tahun ke depan, kedua pihak akan memperluas cakupan layanan hingga 8 juta home pass.

XL Axiata dan Link Net telah menandatangani kesepakatan kerja sama pembangunan dan pengoperasian jaringan 1 juta homes passed yang pertama dengan menjangkau sejumlah kota/kabupaten di Indonesia.

