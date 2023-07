Twitter Down, Gara-gara Elon Musk?

Bisnis.com, JAKARTA - Ribuan pengguna Twitter telah melaporkan masalah dengan platform media sosial sejak sore kemarin.

Mereka mengeluhkan masalah di situs Down Detector, seperti tidak bisa mencuit, timeline yang menghilang, hingga kehilangan pengikut.

Tidak jelas apa penyebab masalah tersebut atau berapa lama mereka akan bertahan.

Baca Juga Elon Musk Batasi Pengguna Melihat Postingan di Twitter, Ini Alasannya

Sebelumnya, Elon Musk mengatakan akan melakukan pembatasan pembacaan sementara bagi pengguna "untuk mengatasi tingkat ekstrem pengikisan data dan manipulasi sistem".

Akun terverifikasi akan dibatasi untuk membaca 6.000 postingan per hari, akun yang belum diverifikasi akan dibatasi hingga 600 postingan per hari dan akun baru yang belum diverifikasi hingga 300 per hari.

Dia kemudian memposting bahwa ini akan segera ditingkatkan menjadi 8.000 untuk diverifikasi, 800 untuk tidak diverifikasi dan 400 untuk yang baru tidak diverifikasi.

Baca Juga Perhatian! Kepoin Orang di Twitter Kini Wajib Punya Akun

Laporan pemadaman dimulai pada Down Detector pada pukul 12:19 dan berlanjut sepanjang hari. Tiga jam kemudian, masalah yang sama tetap ada dan pengguna menjadi frustrasi.

Hampir setengah dari masalah yang dilaporkan ada di aplikasi, sepertiga di situs web, dan sisanya di feed Twitter.

Bagi mereka yang masih bisa menggunakan Twitter, #TwitterDown dan #RateLimitExceeded adalah dua tagar trending teratas.

Pengguna telah melaporkan menerima pesan 'batas-batas terlampaui' di halaman Untuk Anda mereka, halaman yang biasanya terdiri dari konten pribadi yang dikurasi tanpa henti.

Banyak pengguna bertanya pada pemilik Twitter, Elon Musk, untuk mendapatkan jawaban.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News