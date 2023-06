Mantan Petinggi NBCUniversal Gabung ke Twitter, Susul Linda Yaccarino

Bisnis.com, JAKARTA - Mantan eksekutif NBCUniversal, Joe Benarroch, akan bekerja di Twitter, menyusul sang CEO Twitter terbaru Linda Yaccarino yang berasal dari perusahaan yang sama.

Melansir Reuters, Senin (5/6/2023), Joe Benarroch, akan bergabung dengan Twitter pada hari Senin, dengan posisi yang berfokus pada operasi bisnis.

Benarroch mengatakan dalam sebuah email bahwa ia tidak sabar untuk bekerja sama dengan tim perusahaan untuk "membangun Twitter 2.0 bersama-sama."

"Selamat datang di kawanan, @benarroch_joe! Dari satu burung ke burung berikutnya," cuit Kepala Eksekutif Twitter yang baru, Linda Yaccarino, yang ditunjuk pada bulan Mei.

Meski demikian, Linda tidak menyebutkan posisi yang akan diambil Benarroch di Twitter.

Di NBCUniversal milik Comcast Corp (CMCSA.O), Benarroch mengawasi strategi komunikasi untuk divisi Periklanan dan Kemitraan, melapor kepada Yaccarino, yang merupakan kepala periklanan di sana sebelum bergabung dengan Twitter.

Baca Juga Elon Musk Umumkan Pengguna Twitter Blue Bisa Unggah Video Berdurasi 2 Jam

Benarroch ditunjuk setelah kepergian sejumlah eksekutif dari Twitter usai diakusisi oleh CEO Tesla, Elon Musk.

Sebelumnya, Head of Brand Safety and Ad Quality Twitter, A.J. Brown, memutuskan hengkang dari platform media sosial dengan lambang burung biru.

Melansir Reuters, Minggu (4/6/2023), informasi tersebut didapatkan dari sumber yang mengetahui permasalahan ini. Brown disebutkan akan segera keluar dari Twitter dalam hitungan beberapa hari ke depan.

Hal ini tentu menambah beban yang ditanggung Linda Yaccarino. Bahkan dari sebelum Linda memutuskan untuk duduk di posisi tersebut.

Sebelum kabar keluarnya Brown, Vice President of Product for Trust and Security Twitter, Ella Irwin, menuturkan kepada Reuters bahwa dia mengundurkan diri jabatannya tersebut.

Sebelumnya, dia bertugas mengawasi terkait moderasi konten dan sering menanggapi pengguna dengan pertanyaan tentang akun yang ditangguhkan.

Sementatra itu, Brown mempunyai tanggung jawab untuk mencegah iklan muncul di samping konten yang tidak sesuai.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News