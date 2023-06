2 Tim Indonesia Siap Tanding di Turnamen MSC 2023, Simak Jadwalnya

Bisnis.com, JAKARTA - 2 tim esports Indonesia akan tampil memperebutkan piala Mobile Legends Bang Bang Southeast Asia Cup (MSC) 2023.

2 tim yang mewakili Indonesia berlaga di MSC 2023 tersebut merupakan pemenang pertama dan kedua dari kompetisi Mobile Legends Bang Bang Profesional League (MPL) Indonesia Season 11.

Onic Esports menjadi pemuncak dalam turnamen MPL Indonesia Season 11, sedangkan posisi kedua diamankan oleh Evos Esport.

Dilansir dari laman media sosial MLBB Esports Official, putaran MSC 2023 akan mulai dipertandingkan pada 10 Juni 2023.

Turnamen tersebut akan berlangsung dengan fase babak grup dan dilanjutkan dengan fase sistem gugur atau knock out.

Dalam MSC 2023, terdapat 12 tim yang terbagi dalam 4 grup. Grup A diisi Echo yang merupakan tim perwakilan dari Filipina, Fire Flux Impunity sebagai perwakilan dari Turki, serta Evo yang mewakili Laos.

Sementara itu, di grup B terdapat Fenix Esports yang merupakan tim dari Myanmar, RSG Singapura, dan Evos Esports dari Indonesia.

Juara MPL Indonesia Season 11, Onic Esports tergabung dalam grup C bersama dengan Team Outplay yang merupakan wakil North America Challanger Tournament (NACT), dan tim dari Kamboja yakni Burn x Flash.

Pada grup terakhir, terdapat tim Todak dari Malaysia, Blacklist International dari Filipina, dan tim Occupy sebagai perwakilan dari Middle East & North Africa (Mena).

Berikut jadwal fase grup MSC 2023:

Sabtu, 10 Juni 2023

Onic Esport vs Burn x Flash pukul 14.00 WIB

Echo vs Team Evo pukul 16.30 WIB

Fenix Esports vs Evos Esports pukul 19.000

Minggu, 11 Juni 2023

Todak vs Occupy pukul 14.00 WIB

Fenix Esports vs RSG SG pukul 16.30 WIB

Echo vs Fire Flux Impunity pukul 19.00

Senin, 12 Juni 2023

RSG SG vs Evos Esports pukul 14.00 WIB

Onic Esports vs Team Outplay pukul 16.30 WIB

Blacklist International vs Occupy pukul 19.00 WIB

Selasa, 13 Juni 2023

Fire Flux Impunity vs Team Evo pukul 14.00 WIB

Team OP vs Burn x Flash pukul 16.00 WIB

Todak vs Blacklist International pukul 19.00 WIB

