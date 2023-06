Sukses Spin Off IndiHome, Telkom (TLKM) Bersiap Kembangkan InfraCo

Bisnis.com, JAKARTA - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. akan mulai mempersiapkan pengembangan InfraCo setelah berhasil mengalihkan IndiHome ke Telkomsel.

InfraCo akan menjadi sumber pendapatan baru Telkom di segmen enterprise atau business to business (B2B).

VP Investor Relation Telkom Edwin Sebayang mengatakan InfraCo adalah strategi Telkom selanjutnya setelah berhasil mengalihkan IndiHome ke Telkomsel, untuk memperkuat bisnis di segmen korporasi.

Baca Juga Jurus Telkom (TLKM) Bikin Internet IndiHome Makin Stabil dan Cepat

Melalui InfraCo, Telkom akan mengkonsolidasikan sejumlah infrastruktur telekomunikasi yang dimiliki untuk sharing dengan industri guna mengoptimalkan potensi dan valuasi infrastruktur milik perseroan, serta meningkatkan kualitas telekomunikasi di dalam negeri.

“Jadi setelah FMC, nanti didorong InfraCo. [Yang ditawarkan ke industri] Infrastruktur, menara dan lain sebagainya,” kata Edwin kepada Bisnis beberapa waktu lalu, Kamis (1/6/2023).

Edwin optimistis konsolidasi infrastruktur ini akan meningkatkan value dan membuka potensi pertumbuhan baru bagi Telkom Group, terlebih konsolidasi dilakukan masih dalam satu atap. Edwin belum dapat memberitahu kapan Telkom memperkenalkan InfraCo ke publik.

Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, InfraCo merupakan bagian dari Five Bold Move Strategy Telkom. Selain membagi fokus bisnis ritel dan enterprises, Telkom juga akan membuka potensi bisnis dari infrastruktur yang dimiliki.

Five Bold Move Strategy Telkom telah dijalankan sejak, ditandai dengan aksi Mitratel, perusahaan menara Telkom, yang melantai di bursa.

Jika merujuk pada strategi Telkom, maka langkah selanjutnya yang akan ditempuh adalah membuka value dan potensi bisnis dari InfraCo dan FiberCo.

Baca Juga Spin Off IndiHome ke Telkomsel Disetujui Pemegang Saham, Efektif 1 Juli 2023

Adapun bisnis enterprise Telkom berada pada jalur hijau. Pada kuartal I/2023, Telkom mencatatkan pendapatan dari segmen enterprise sebesar Rp4,5 triliun atau tumbuh 7,8 persen year on year/YoY, yang didorong oleh bisnis konektivitas dan solusi digital yang ditawarkan perusahaan.

Sementara itu untuk bisnis grosir dan internasional Telkom mencatatkan pendapatan sebesar Rp4 triliun atau tumbuh 4 persen YoY.

Telkom berkomitmen untuk terus memperkuat kapabilitas di bisnis komputasi awan, termasuk membangun kemitraan strategis dengan pemain teknologi global. Dengan startegi tersebut Telkom berharap dapat meningkatkan kemampuan untuk memberikan solusi digital kepada pelanggan kami.

Selain InfraCo dan FiberCo, Five Bold Move Strategy Telkom juga mencangku pengembangan DC (Data Center) Co, B2B Digital IT Service Co dan Digico.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News