Jadwal Sea Games 2023 MLBB: Tim Putri Indonesia Tantang Filipina di Final

Bisnis.com, SOLO - Timnas putri esports Mobile Legends Indonesia melaju hingga ke babak final Sea Games 2023.

Cabang olahraga (cabor) esports Sea Games 2023 pada nomor Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) telah bergulir sejak Rabu (10/5/2023).

Timnas putri Indonesia bertanding lebih dulu sebelum tim putra mentas pada Jumat (12/5/2023).

Di fase grup, Vivian dan kolega tampil trengginas dengan menggasak Kamboja serta Filipina.

Hasil itu membuat tim putri Indonesia lolos ke semifinal Sea Games 2023. Menghadapi Vietnam pada Kamis sore, tim Merah Putih menang 2-0 dalam format best of three.

Indonesia pun berhak atas satu tempat di babak grand final Sea Games 2023 cabor esports Mobile Legends.

Di partai puncak Indonesia kembali akan menantang Filipina yang sukses mereka kalahkan di fase grup.

Partai grand final dan perebutan medali perunggu akan digelar hari ini, Kamis (11/5/2023).

Vietnam vs Malaysia pada perebutan tempat ketiga, sementara Indonesia menantang Filipina di grand final.

Adapun tim MLBB putra Indonesia baru akan bertanding pada Jumat (12/5/2023). Kiboy dan kawan-kawan akan menghadapi Kamboja, dan Myanmar pada hari pertama.

Kemudian pada hari kedua, Indonesia akan menghadapi Singapura pada Sabtu (13/5/2023).

Adapun babak semifinal hingga grand final akan digelar pada Minggu (14/5/2023).

Berikut jadwal Sea Games 2023 MLBB:

