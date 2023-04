Pasar Data Center Tembus Rp46 Triliun, Industri Cloud Lokal Cerah

Bisnis.com, JAKARTA - Prospek https://www.bisnis.com/topic/9089/data-center di Indonesia kian cemerlang. Imbasnya, sejumlah korporasi mulai melirik pasar dalam negeri.

Head of Singapore & Indonesia W Media Sam Narby menerangkan dengan proyeksi pendapatan di pasar data center lokal yang mencapai US$3,1 miliar setara Rp46,19 triliun (kurs Rp14.900) pada 2023. Indonesia siap terus tumbuh sejalan dengan perkembangan infrastruktur fisik dan digital yang memberikan peluang bagi kegiatan usaha lokal dan global.

"Besarnya populasi dan ruang terbuka energi terbarukan, serta perkembangan peraturan, dan lokasi strategis Indonesia, semuanya mengindikasikan pertumbuhan dan inovasi lebih lanjut, serta mendorong kerjasama regional," jelasnya dalam keterangan resmi, Rabu (12/4/2023).

Perusahaan media teknologi global "W.Media" mengumumkan penyelenggaraan, rangkaian roadshow Internasional Cloud & Datacenter Convention 2023 tahunan, untuk region Indonesia, perhelatanevent ini berlangsung pada 11 Mei 2023.

Ajang konvensi terbesar di Jakarta ini akan mempertemukan lebih dari 1300 IT Professional, Head IT, IT Leader, Inovator dan semua yang terkait dengan IT yang terkonsentrasi pada sektor Data Center baik untuk End-Consumer hingga Principal Provider.

W.Media menyediakan wadah membahas masa depan industri data center, penerapan dan eksplorasi teknologi terbaru, berbagi pengalaman, wawasan dan prakti terbaik terkait dengan IT data center di Indonesia.

IndoKeppel (Keppel Data Centres) mengatakan melalui Indonesia Cloud & Datacenter Convention oleh W.Media di Jakarta, semua pihak dapat untuk mengeksplorasi, bertukar pandangan, dan mengembangkan pemahaman kami tentang lanskap infrastruktur digital.

