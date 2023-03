Meta Setop Dukungan NFT di Instagram dan Facebook

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Meta akan menyetop dukungan atas NFT (Non Fungible Token) di platform Instagram dan Facebook. Fitur tersebut bahkan belum berumur satu tahun di kedua media sosial itu.

"Kami mulai beralih dari koleksi digital [NFT], untuk saat ini kami memilih fokus lewat cara lain untuk mendukung kreator, individu, dan bisnis," kata Head of Commerce and Financial Technologies Meta, Stephane Kasriel lewat akun Twitter-nya, dikutip Selasa (14/3/2023).

Adapun fitur NFT ini tersedia untuk beberapa kreator di Instagram sejak Mei 2022. Sedangkan untuk pengguna Facebook pada Juni tahun lalu.

Meta kemudian juga memperluas fitur NFT di Instagram untuk kreator di 100 negara pada Juli 2022.

Dalam utas di Twitter-nya, Kasriel mengatakan bahwa Meta tidak akan menyerah pada misinya untuk membantu pembuat konten terhubung dengan penggemar mereka.

Ke depannya, Meta akan fokus pada produk lain seperti perpesanan dan monetisasi Reels. Mereka juga akan terus bekerja dengan pembuat konten NFT dan Web3 yang memanfaatkan rangkaian tools perusahaan untuk membantu mengembangkan komunitas mereka.

Terpisah, Juru bicara Meta menyatakan kepada TechCrunch bahwa pengumuman tersebut menandakan pergeseran investasi dari NFT ke produk lain.

Salah satunya adalah Meta Pay, fitur yang memberikan kreator peluang untuk memonetisasi karyanya di platform Meta lewat pemberian tip, yang disebut sebagai "gift" atau hadiah.

Selain itu, Meta juga tengah mengembangkan fitur monetisasi lewat Reels di Instagram.

Meta tadinya berencana mengembangkan fitur NFT sebagai bagian dari strategi metaverse perusahaan. Namun, strategi NFT dalam dua tahun terakhir telah menguras modal perusahaan.

