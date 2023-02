Gaet Pengguna Fixed Broadband, BaliFiber Hadirkan Kecepatan Internet Hingga 150Mbps

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Penetrasi pengguna fixed broadband di Indonesia tercatat masih tergolong rendah jika dibanding beberapa negara tetangga.

Hal ini terlihat dari hasil laporan Speedtest Global Index Desember 2022 yang dirilis Ookla, Indonesia tercatat menempati posisi 119 dari 178 negara di dunia dengan kecepatan rata-rata 25,45 Mbps.

Dari data tersebut menunjukan bahwa Indonesia masih membutuhkan peningkatan kecepatan akses internet berbasis fixed broadband, yang tentunya harus juga stabil untuk mendongkrak penetrasi pengguna fixed broadband.

BaliFiber sebagai salah satu provider layanan komunikasi data dan saluran televisi berbasis teknologi terkini untuk pelanggan residensial dan korporasi dengan 100 persen fiber optik, kini menghadirkan kecepatan internet hingga 150Mbps.

“Kami sangat mengakomodasi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan akses internet yang cepat dan luas dengan harga terjangkau. Melalui Promo 1000 Cinta, kami menghadirkan penawaran terbaru yang dapat dinikmati oleh pelanggan yang ingin menikmati akses internet stabil di hari kasih sayang. Melalui dukungan 100% fiber optik, kami yakin penetrasi pelanggan fixed broadband di tanah air akan meningkat dan bisa bersaing dengan negara-negara tetangga,” ungkap Robby Hermanto, DCEO Non Cellular Business Unit, PT Bali Towerindo Sentra tbk, dalam keterangan tertulis, Kamis (16/2/2023).

BaliFiber meningkatkan penetrasi pengguna Fixed Broadband di Indonesia, sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat akan akses internet cepat berbasis fiber optik.

Selain paket internet, BaliFiber juga menawarkan paket lainnya yakni internet + TV dengan nama Paket Combo BaliFiber Transvision Xstream. Paket ini terdiri dari Ubud Transvision Xstream up to 30Mbps dengan harga Rp 379.000, Legian Transvison Xstream up to 60Mbps Rp 479.000 dan Kintamani Transvision Xstream up to 120Mbps seharga Rp 579.000.

BaliFiber hadir sebagai layanan internet yang sudah didukung oleh 100% fiber optik dengan coverage yang tersebar di 5 provinsi seperti DKI Jakarta, Bali, Banten, Jawa Barat dan Jawa Timur, serta diperkuat oleh teknisi handal dengan gratis pemasangan yang menjadi keunggulan utama.

