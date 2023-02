730 Juta Warga India Belum Terhubung ke Internet, Bagaimana Indonesia?

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - India dinilai jadi negara dengan jumlah populasi terbanyak yang tak terhubung ke internet. Pasalnya, berdasarkan data We Are Social, 730 juta orang di seluruh negara tersebut masih belum menggunakan internet pada awal 2023.



Lebih mengejutkan lagi, meskipun menunjukkan tingkat adopsi internet lebih dari 70 persen, China ternyata menduduki posisi kedua dengan jumlah populasi terbanyak yang "tidak terhubung" dengan internet, yakni hampir 375 juta orang di seluruh negeri.



"Namun yang menggembirakan, angka keseluruhan tahun ini untuk populasi yang tidak terhubung jauh lebih rendah daripada tahun lalu," tulis We Are Social dalam laporannya, dikutip Kamis (2/2/2023).



Laporan itu memerinci, posisi ketiga diduduki oleh Pakistan yakni sebanyak 150 juta penduduk yang belum terhubung ke internet (63 persen), kemudian posisi keempat ada Bangladesh dengan 105 juta (61%) dan kelima Ethiopia sebanyak 104 juta orang (83 persen).



Untuk Indonesia sendiri berada pada posisi ke-8 yakni sebanyak 63 juta orang belum terhubung ke internet. Jumlah ini sama dengan 23 persen dari total populasi yang ada.



Sebelumnya, We Are Social mencatat pengguna internet di Indonesia telah mencapai 77 persen dari total populasi.



Artinya, bila berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang memproyeksikan jumpah penduduk Indonesia sebanyak 275,77 juta jiwa pada 2022, terdapat kurang lebih 212 juta orang di Tanah Air telah terhubung ke internet.



Sementara itu secara global, We Are Social melaporkan bahwa hingga Januari 2023, sebanyak 5,16 miliar orang di seluruh dunia telah menggunakan internet. Jumlah tersebut sama dengan 64,4 persen dari total populasi dunia saat ini.



Dalam laporan itu, dikatakan hingga awal 2023, total populasi dunia telah mencapai 8,01 miliar dengan lebih dari 57 persennya sekarang tinggal di daerah perkotaan.



"Ada 5,16 miliar pengguna internet di dunia saat ini, artinya 64,4 persen dari total populasi dunia sekarang online. Data menunjukkan bahwa total pengguna internet global meningkat sebesar 1,9 persen selama 12 bulan terakhir," tulis laporan itu.





