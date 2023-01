Qoala Plus Berambisi Jadi Insurtech Ritel Terbesar di ASEAN

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA- Dengan berbagai keunggulan layanan, Qoala Plus yang merupakan unit bisnis utama insurtech Qoala berambisi menjadi yang terbesar di kawasan ASEAN. Qoala Plus melalui platform digitalnya bisa menghadirkan layanan dan benefityang adil bagi mitra asuransi, pemasar, dan konsumen.

Untuk semakin memperkokoh area digitalnya, Qoala menjalin kerja sama dengan PT Mitra Jasa Pratama. Perusahaan berkomitmen menjadi penyedia beragam produk asuransi terbaik dalam jangka panjang dengan membangun jaringan pemasar yang lebih mandiri dan berkinerja baik di seluruh kota dan wilayah Indonesia.

Ke depannya, Qoala Plus diharapkan mampu untuk tampil dominan melalui keunggulan operasional dan penawaran yang berbeda serta hubungan yang lebih strategic dengan para partner asuransi.

"Qoala Plus akan semakin mendukung produktivitas tenaga pemasar dengan melakukan banyak perbaikan dari hulu ke hilir seperti, portofolio produk asuransi yang lebih beragam, pengembangan fitur aplikasi, selling support hingga proses claim," ucap SVP of Sales and Partnership Qoala Plus Sugeng Purnomo, dikutip pada Selasa (17/1/2023).

Tercatat sejak satu tahun terakhir, Qoala telah menjaringi 60.000 tenaga pemasar yang membantu jutaan masyarakat Indonesia mendapatkan polis asuransi.

Qoala Plus telah menjangkau 20 kota di seluruh Indonesia dan berencana membuka lebih banyak pada masa mendatang. Qoala Plus menawarkan 34 jenis produk asuransi yang berbeda sesuai keperluan masyarakat dan terhitung telah membantu sebanyak 115.000 proses klaim polis.

Hingga saat ini, Qoala Plus juga mencatat terjadinya pertumbuhan 10 kali lipat sejak pertama kali berdiri pada 2019. Pada 2022, Qoala berhasil menggaet pendaan terbesar di ASEAN yang mencapai Rp1 triliun.

Strategi digital yang dilakoni Qoala sejak tiga tahun belakangan berhasil memberikan layanan holistik yang memuaskan. Qoala berhasil mengoptimalkan pelayanan lewat aplikasi yang ramah konsumen untuk memberikan kemudahan proses verifikasi, penerbitan polis dan bantuan penanganan klaim.

Keandalan teknologi digital itupun memudahkan bagi tenaga pemasar, atau yang disebut Mitra Qoala Plus dalam memperoleh penghasilan tak terbatas dan instan dengan kebebasan waktu.

"Di tahun ketiga Qoala Plus berdiri, tujuan inipun terwujud dengan peningkatan penjualan asuransi tiap tahunnya dan peningkatan jumlah tenaga pemasar Qoala Plus di seluruh Indonesia," kata Direktur Bisnis Qoala Plus Tirto Utomo.

Dia menambahkan dengan keunggulan yang dirasakan para mitra, agen pemasar, hingga konsumen, perusahaan optimistis visi menjadi terbesar di ASEAN bisa digapai.

"Keberhasilan ini diraih tidak hanya atas kerja keras tim manajemen Qoala Plus, melainkan juga berkat kontribusi penuh para tenaga pemasar, partner asuransi kami yang terpercaya dan seluruh pelanggan Qoala Plus," tambah Tirto.

