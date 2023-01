Cara Top Up OVO Via ATM, M-Banking, Indomaret, dan Alfamart

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - OVO merupakan salah satu perusahaan dompet digital yang populer di Indonesia. Dengan menggunakan OVO kamu bisa melakukan pembayaran secara online di banyak merchant, termasuk untuk memesan makanan. OVO sendiri memberlakukan sistem deposit dan mengharuskan pengguna untuk melakukan top up jika saldo OVO kamu habis. Ada beberapa cara top up OVO yang bisa kamu lakukan.

Jika kamu sudah memiliki m-Banking dan e-Banking, maka kamu bisa melakukan top up OVO langsung dari HP atau laptop. Cara top up OVO juga bisa melalui ATM atau mengunjungi minimarket seperti Indomaret atau Alfamart.

Berikut ini adalah beberapa cara top up OVO yang sudah dilansir dari berbagai sumber:

1. Cara top up OVO dari m-Banking BCA

Login ke akun m-BCA kamu.

Pilih menu m-Transfer.

Pilih BCA Virtual Account.

Masukkan 39358 + nomor HP kamu.

Masukkan nominal top up.

Ikuti instruksi untuk menyelesaikan transaksi.

2. Cara top up OVO dari ATM BCA

Masukkan kartu ATM dan PIN BCA kamu.

Pilih menu transaksi lainnya.

Pilih menu transfer.

Pilih menu ke Rek BCA Virtual Account.

Masukkan 39358 + nomor HP.

Masukkan nominal top up.

Ikuti instruksi untuk menyelesaikan transaksi.

3. Cara top up OVO dari ATM Mandiri

Masukkan kartu ATM dan PIN mandiri kamu.

Pilih menu Bayar atau Beli.

Pilih menu lainnya, pilih menu lainnya kembali.

Pilih menu E-Commerce.

Masukkan kode OVO 60001

Masukkan nomor HP.

Masukkan nominal top up.

Ikuti instruksi untuk menyelesaikan transaksi.

4. Cara mengisi OVO di Alfamart

Kunjungi Alfamart terdekat.

Langung menuju kasir dan katakan jika kamu ingin top up OVO.

Sebutkan nominal top up OVO dan juga nomor HP yang akan diisi saldo OVO.

Bayar cash top up OVO.

Jika transaksi kamu sudah berhasil akan muncul notifikasi di HP.

5. Cara top up OVO lewat M-Banking BNI

Login ke akun BNI mobile kamu.

Pilih transfer.

Pilih Virtual Account Billing.

Masukkan kode biller OVO + nomor HP kamu.

Masukkan nominal top up.

Ikuti instruksi untuk menyelesaikan transaksi.

6. Cara isi OVO di Indomaret

Buka aplikasi OVO dan klik fitur top up.

Lalu pilih Indomaret.

Masukkan nominal saldo yang diinginkan.

Tekan tombol konfirmasi untuk memperoleh kode pembayaran yang nantinya akan diberitahukan kepada petugas kasir indomaret.

Saldo akan terisi secara otomatis.

7. Cara top up OVO dari ATM BRI

Datang ke ATM BRI terdekat.

Masukkan kartu ATM dan PIN.

Tekan transaksi lainnya.

Tekan menu pembayaran.

Pilih menu lainnya.

Pilih menu BRIVA.

Pilih top up OVO.

Masukkan BRIVA OVO di sesuai nomor HP.

Masukkan nominal top up OVO.

Selesaikan transaksi top up OVO.

8. Cara top up OVO pakai pulsa

Download aplikasi Bypulsa.

Login Bypulsa.

Convert pulsa.

Tambahkan e-wallet OVO.

Nominal convert pulsa.

Konfirmasi.

Transfer sekarang.

Telepon.

Masukkan kode transfer.

Screenshoot

Upload bukti transfer.

Menunggu peninjauan.

Berhasil.

Itulah beberapa cara top up OVO yang bisa kamu coba.

