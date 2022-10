Besok Infinix Bakal Rilis Dua Ponsel Flagship Terbarunya

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA--Infinix, produsen teknologi asal Hongkong, akan menghadirkan dua ponsel seri flagship terbarunya besok, Kamis (6/10/2022).

Country Marketing Manager Infinix Indonesia Sergio Ticoalu mengatakan, Infinix akan memperkaya portfolio produknya di segmen premium dengan menghadirkan dua ponsel dari seri Zero, Zero 20, dan Infinix Zero Ultra.

“ Tim kami meningkatkan berbagai aspek di seri Zero, seperti kamera, charging, dan desain, agar para pengguna merasa lebih nyaman dalam menjalankan keseharian yang padat,” ucap Sergio dalam keterangan resmi pada Rabu (5/9/2022)

Infinix Zero Ultra juga membawa teknologi pengisian daya tercanggih saat ini. 180W Thunder Charge yang akan meningkatkan pengalaman saat menggunakan smartphone secara berkali-kali lipat.

Infinix Zero Ultra juga membawa kamera utama 200MP yang memberikan pengguna perspektif baru saat mengambil foto dengan kamera smartphone. Alhasill, foto yang dihasilkan akan lebih detail dan less distortion.

Tak lupa, sisi desain Infinix Zero Ultra yang juga menampilkan bahasa desain terbaru untuk seri flagship dari Infinix, yakni 3D Curved AMOLED untuk sensasi genggaman yang nyaman.

Sementara itu, Infinix Zero 20 hadir dengan kamera depan 60MP yang sudah dipasangkan dengan OIS. Infinix Zero 20 juga dipersenjatai oleh MediaTek Helio G99 6nm, sebuah powerhouse chipset yang menjamin konsistensi performa smartphone di tingkat tinggi. Belum lagi, sertifikasi TÜV Rheinland untuk teknologi pengisian daya 45W Super Charge di baterai 4500mAh Infinix Zero 20.

Dalam peluncuran ini, Infinix juga akan berkolaborasi dengan Discovery Channel yang hadir untuk menginspirasi dan menampilkan kreasi konten terbaik dari fotografi seluler dan videografi

Infinix Zero Ultra dan Zero 20 akan diluncurkan secara resmi di Indonesia pada 6 Oktober 2022. Acara peluncurannya sendiri akan disiarkan langsung di akun media sosial resmi Infinix Indonesia.

